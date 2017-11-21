Врио губернатора НСО Андрей Травников на традиционной встрече с журналистами рассказал о начале работы над стратегией развития региона на ближайшие 12 лет, вызванной «накопившимися изменениями, как макроэкономических показателей, так и структуры экономики области». Ожидается, что к процессу подключатся федеральные эксперты, а сам проект будет открыт и для обсуждения общественностью.

Как отметил глава региона, работа над новой стратегией социально-экономического развития будет проходить с широким привлечением экспертов из профильных институтов, бизнес-сообщества, руководителей предприятий.

«Я уже дал распоряжение об обновлении состава совета о стратегическом планировании Новосибирской области, и мы будем направлять соответствующие запросы о предоставлении кандидатур в его состав. Также планируем привлечение экспертов федерального уровня, которые имеют опыт разработки стратегий, как для других регионов РФ, так и для регионов смежных государств. Сегодня ведутся переговоры как минимум с двумя командами, которые имеют подобный опыт», — рассказал Андрей Травников.

Федеральные эксперты, по мнению врио губернатора, необходимы, «чтобы привнести дополнительный обобщенный опыт по разработке стратегий на других территориях и иметь возможность профессионально скомпоновать необходимые документы, рекомендации, предложения в единый программный документ. Это будет консолидированный труд большого количества участников, экспертов, общественников».

Андрей Травников отметил, что с учетом научного и образовательного потенциала области, уже определил приоритеты для своей стратегической деятельности. «Это развитие человеческого капитала — в первую очередь, сферы образования и подготовки управленческих кадров для государственного и муниципального уровня». При этом глава региона уточнил, что «это, безусловно, не исключает необходимости обращать внимание на сферу здравоохранения и другие отрасли социальной сферы».

Кроме того, новая стратегия будет касаться развития промышленного потенциала, а также позиционирования НСО как региона-лидера во всех направлениях как по участию в федеральных программах, так и в продвижении собственных инициатив. «Здесь в приоритете — внедрение инноваций, причем не только технологичных, в этом НСО уже преуспела, но и управленческих, в т. ч. и в правительстве региона, и на уровне муниципального управления», — рассказал Андрей Травников.

В настоящее время ведутся переговоры с возможными соисполнителями над этой работой и над формированием технического задания на разработку стратегии. «Первым этапом станет обсуждение проекта технического задания для этой большой работы, которую нам предстоит проделать в течение 2018 года», — поделился ближайшими планами врио губернатора.

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