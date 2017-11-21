Врио губернатора Новосибирской области оценил уровень газификации региона

В понедельник, 20 ноября врио губернатора Андрей Травников совершил рабочую поездку в Сузунский район. Там он посетил ряд социальных и промышленных объектов района, а также отдал несколько поручений.

Газификацию врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников назвал одной из приоритетных тем для развития экономики в районах. Это заявление он сделал во время визита в Сузунский район 20 ноября. Впоследствии соответствующее поручение по разработке перспективной схемы газоснабжения было отдано министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, а также замгубернатора Сергею Сёмке.

«Уровень газификации Новосибирской области – достаточно низкий, многие муниципальные районы десятилетиями ждут прихода «голубого топлива». Необходимо заниматься газификацией, готовить проектно-сметную газификацию, просчитывать экономику будущего потребления газа», – заявил Андрей Травников, подчеркнув, что в первую очередь будет спроектирована газификация тех районов, которые докажут перспективность экономического развития.

Для властей врио губернатора поставил задачу подготовить прогноз стратегического развития районов на базе газификации, который можно будет затем представить ПАО «Газпром».

Во время посещения социальных объектов в Сузуне глава региона заверил, что правительство области окажет всестороннюю поддержку реконструкции больницы, очистных сооружений, стадиона и средней школы в с. Бобровка. По оценке, данной Травниковым, состояние этих объектов требует скорейшего решения проблемы.

Что касается экономики муниципального образования, врио губернатора поручил профильным ведомствам разработать стратегию развития перерабатывающего производства в районе. В первую очередь это касается переработки молока и древесины. Кроме того, учитывая богатый потенциал Сузунского района в сфере лесного хозяйства и неразвитость лесообрабатывающей промышленности, Андрей Травников поручил разработать проект предоставления лесных участков в аренду для развития деревообрабатывающего производства.

Сузунский район привлекателен и с точки зрения развития туристической отрасли, а ремонт автодороги, которая соединяет район с трассой «Чуйский тракт», поспособствует увеличению туристического потока. Врио губернатора также посчитал необходимым проработать проект обновления дороги, соединяющей Сузун и паромную переправу в с. Чингис Ордынского района, для того чтобы «закольцевать» исторические объекты нескольких районов в один туристический маршрут.

К слову, редакция «КС» уже рассматривала инвестиционный потенциал Сузунского района в рамках формирования «Инвестиционного атласа НСО». Подробности — в материале.

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