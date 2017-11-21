ВТБ в Новосибирске финансирует расширение производства телекоммуникационного оборудования

ВТБ в Новосибирске финансирует строительство второго корпуса производственного комплекса ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС». Кредит на сумму 600 млн рублей выдан сроком на 7 лет.
Данный проект был одобрен Советом по инвестициям Новосибирской области в декабре 2016 года и находится на контроле регионального правительства.
«Принимая решение о финансировании производства, для нас важно, насколько качественно проработан проект, мы оцениваем потенциальную востребованность производимой продукции и динамику развития предприятия. Строительство нового комплекса ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» — это развитие высокотехнологичных производств в области телекоммуникаций, и нам важно быть партнером компании такого уровня», — прокомментировал руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Новосибирске Вячеслав Брюханов.
Директор ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» Алексей Черников пояснил, что реализация проекта позволит расширить производство телекоммуникационного оборудования: увеличить объем продукции и создать более 600 рабочих мест. Общая стоимость строительства около 860 млн рублей.
«С помощью финансирования банка ВТБ мы планируем освоить выпуск новых линеек оборудования, необходимых для построения операторских и корпоративных сетей связи», — сказал Черников.