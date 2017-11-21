Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Ким в рамках прошедшего 21 ноября заседания правительства НСО заявил, что область готова к зимнему сезону. Однако признал, что Ростехнадзором дана низкая оценка готовности к отопительному периоду городу Бердску, Искитиму, Кольцово, Искитимскому району Новосибирской области.

Отчитываясь о подготовке объектов энергетики ,коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы в Новосибирской области к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Ким отметил, что была проведена оценка готовности к отопительному периоду. Паспорта готовности к отопительному сезону получили 102 муниципальных образования из 127, то есть 80% учреждений Новосибирской области, что на 7% больше, чем в 2016 году. «Мы вторые в Сибири по количеству полученных паспортов, но этого все равно недостаточно. Низкая оценка готовности к отопительному периоду дана Ростехнадзором городу Бердску, Искитиму, Кольцово, Искитимскому району области. Эти муниципальные образования не получили паспортов готовности. Уже ведется анализ причин плохой готовности к отопительному сезону с целью исправления недостатков в следующем году», – заверил Евгений Ким.

Кроме того, министр рассказал, что была проведена серия проверок котельных области. На ряде государственных котельных установлены системы для резервного питания котельных, кроме того, во многих котельных произведен ремонт. «В следующем году мы закроем все котельные области резервными источниками электроснабжения», – доложил Евгений Ким.

Общие затраты на подготовку к зиме составили 3 миллиарда 359 миллионов рублей.

В свою очередь врио губернатора НСО Андрей Травников отметил, что его настораживает тот факт, что 20% муниципалитетов не получили паспорта готовности. «Это не смертельно, но требует тщательного анализа и совещания с главой муниципалитетов, для того, чтобы учесть данные замечания при подготовке к отопительному сезону следующего года» — отметил глава области.

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