АО «Райффайзенбанк» объявило финансовые результаты за 9 месяцев 2017 года. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.

За девять месяцев 2017 года рост чистой прибыли увеличился на 15.1% до 23 114.4 млн рублей. Отмечены высокие показатели рентабельности: ROE до налогов составил 33.2% (+0.5 п.п. относительно 9 месяцев 2016 года), после налогов – превысил 25%.

Рост кредитного портфеля составил 4%, драйвером стал рост розничного кредитного портфеля, а также среднего, малого и микро-бизнеса. Розничный кредитный портфель показал рост на 14.7% до 214 546 млн рублей, при росте ипотечного кредитования на 34.7% до 95 806.4 млн рублей; средний бизнес (+18.2% до 27 545.7 млн рублей), малый и микро бизнес (+12.9% до 15 871.4 млн рублей) по сравнению с началом года.

Стоимость риска сократилась до 0.3% в годовом исчислении по сравнению с 1.4% за аналогичный период прошлого года. Стал заметен существенный запас ликвидности: доля ликвидных активов в структуре активов составляет более 30%, а также отмечается высокая достаточность капитала: Н 1.0 составил 14.7% на 1 октября этого года (при нормативном минимуме 8.0%).

Обзор основных финансовых показателей

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКА

9 месяцев 2016, 9 месяцев 2017, изменение,% млн рублей млн рублей Чистый процентный доход до вычета резервов под обесценение кредитного портфеля 31 702.6 33 219.1 +4.8% Расходы на досоздание резервов (5 611.0) (1 237.4) -77.9% Чистые комиссионные доходы 10 029.3 11 520.7 14.9% Торговый результат 6 135.1 5 407.8 -11.9% Административные и прочие операционные расходы (17 283.6) (19 999.7) +15.7% Прибыль до налогообложения 25 465.5 29 507.9 15.9% Чистая прибыль 20 082.7 23 114.4 15.1% Соотношение расходов и доходов 35.7% 39.4% +3.7 п.п. ROE до налогообложения 32.7% 33.2% +0.5 п.п. ROE после налогообложения 25.8% 26.0% +0.2 п.п.

По итогам 9 месяцев 2017 года прибыль до налогообложения достигла 29 507.9 млн рублей, превысив показатель аналогичного периода 2016-го на 15.9%, благодаря существенному снижению расходов на досоздание резервов, росту чистого комиссионного дохода и чистого процентного дохода.

По итогам трех кварталов 2017 года показатели рентабельности капитала (ROE до и после налогообложения) банка оставались на высоком уровне: 33.2% и 26.0% соответственно (показав прирост относительно аналогичного периода 2016 года на 0.5 и 0.2 процентных пункта).

«В третьем квартале ключевым фактором роста прибыли стало снижение стоимости риска за счет улучшения качества кредитного портфеля, а также увеличение операционной прибыли, обусловленное ростом чистого комиссионного дохода и увеличением процентных доходов в розничном сегменте», — отметил Сергей Монин, председатель правления Райффайзенбанка.

В течение 9 месяцев 2017-го произошло досоздание резервов на обесценение кредитного портфеля в размере 1 237.4 млн рублей, что на 77.9% ниже объема досозданий за аналогичный период 2016 года (5 611.0 млн рублей). Расходы на досоздание резервов в розничном сегменте составили 805.5 млн рублей за 9 месяцев 2017-го против 2 632.8 млн рублей за аналогичный период 2016 года, расходы на создание резервов в корпоративном сегменте составили 461.0 млн рублей против 2 952.0 млн рублей за 9 месяцев 2016 года на фоне улучшения качества портфеля. Стоимость риска снизилась по итогам трех кварталов 2017 года и составила 0.3% в годовом исчислении (-1.1 процентных пункта по сравнению с 9 месяцами 2016).

Чистые комиссионные доходы выросли на 14.9% до 11 520.7 млн рублей благодаря росту комиссионных доходов по операциям с пластиковыми картами, комиссиям по расчетным операциям и комиссиям агентов по страхованию.

Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение показал рост на 4.8% по сравнению с 9 месяцами 2016 года и составил 33 219.1 млн рублей. Рост чистого процентного дохода вызван ростом процентного дохода по розничному кредитному портфелю в связи с расширением объемов кредитования, а также ростом процентного дохода по сделкам РЕПО и накопленного купонного дохода по торговым ценным бумагам в связи с ростом объемов портфеля. Также положительное влияние на рост чистого процентного дохода оказало снижение процентного расхода по депозитам юридических лиц и валютно-процентным сделкам своп в связи с снижением рыночных процентных ставок.

Торговый результат по итогам 9 месяцев 2017 года составил 5 407.8 млн рублей, что на 11.9% ниже значения за аналогичный период 2016 года в связи с снижением доходов от реализации ценных бумаг, а также доходов от операций с производными финансовыми инструментами. Положительный эффект на торговый результат оказало снижение убытка от переоценки иностранной валюты.

Операционный доход банка до вычета резервов под обесценение по итогам 9 месяцев 2017 года составил 50 762.5 млн рублей, увеличившись на 5.0% относительно аналогичного показателя за 9 месяцев 2016 года.

Операционные расходы увеличились на 15.7% и составили 19 999.7 млн рублей. Рост операционных расходов в основном произошел за счет роста расходов на рекламу, маркетинг и персонал в связи с расширением объемов бизнеса. При этом соотношение затрат и доходов (CIR) остается на низком уровне: по итогам 9 месяцев 2017 года показатель CIR составил 39.4% в годовом выражении.

Отчет о финансовом положении

31.12.2016,

млн рублей 30.09.2017,

млн рублей изменение,% Активы 753 800.0 811 364.6 7.6% Ликвидные активы 212 453.2 250 493.8 17.9% Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов: 499 286.1 519 015.3 4.0% розничным клиентам 187 116.3 214 544.6 14.7% малому и микро бизнесу 14 052.5 15 871.4 12.9% среднему бизнесу 23 301.1 27 545.7 18.2% крупному бизнесу 274 816.2 261 053.6 -5.0% Средства клиентов 547 596.7 601 985.5 9.9% Средства, полученные от материнского банка 32 326.5 31 031.8 -4.0% Собственные средства 115 905.1 121 124.7 4.5% Доля индивидуально обесцененных кредитов

в суммарном кредитном портфеле 6.7% 5.2% -1.5п.п Общая достаточность капитала по Базель III 26.3% 24.8% -1.5 пп Коэффициент достаточности капитала Н 1.0

(в соответствии с требованиями ЦБ РФ) 16.3% 14.7% -1.6п п

Доля ликвидных активов на конец сентября 2017 составила 30.9% (рост на 2.0 процентных пункта по сравнению с концом 2016 года). Банк исторически перевыполняет нормативы ликвидности ЦБ: Н2 на 1 октября 2017 года составил 99.1% (при регуляторном минимуме 15%), Н3 на аналогичную дату равнялся 202.2% (при регуляторном минимуме в 50%), Н4 составил 44.9% (при регуляторном максимуме в 120%).

Рост портфеля наблюдался в следующих сегментах: средний бизнес (+18.2% до 27 545.7 млн рублей), малый и микро бизнес (+12.9% до 15 871.4 млн рублей), розничные клиенты (+14.7% до 214 544.6 млн рублей). Основным фактором роста среди продуктов розничного кредитного портфеля стали ипотечные кредиты, увеличившиеся на 34.7% до 95 806.4 млн рублей. Рост портфеля сопровождался улучшением качества активов, доля индивидуально обесцененных кредитов в кредитном портфеле до вычета резервов снизилась на 1.3 процентных пункта по сравнению с начала года и составила 5.2% по итогам трех кварталов 2017-го.

Средства клиентов показали рост по сравнению с концом 2016 года (+9.9%) и составили 601 985.4 млн рублей. Средства физических лиц возросли на 4.0% благодаря росту текущих счетов на 21.3% до 241 308.2 млн рублей. Доля текущих счетов в пассивах розничных клиентов увеличилась с 56% до 65%. Средства юридических лиц увеличились на 20.8% до 232 537.1 млн рублей по сравнению с концом 2016 года, при этом росли как текущие счета (+22.3% до 173 477.2 млн рублей), так и депозиты (+16.4% до 59 059.9 млн рублей). Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 30 сентября составило 86.2%.

Срочные заемные средства, полученные от материнского банка сократились на 4.0% по сравнению с концом 2016 года за счет валютного эффекта и составили 31 031.8 млн рублей. Доля срочного материнского фондирования в суммарных обязательствах банка равнялась 4.5% по состоянию на 30 сентября.

Собственные средства банка увеличились на 4.5% по сравнению с концом 2016 года и составили 121 124.7 млн рублей. Сокращение относительно конца 1 квартала 2017 года (-1.7%) связано с выплатой дивидендов в июне 2017 года в размере 10.5 млрд рублей. Райффайзенбанк обладает значительной достаточностью капитала и полностью отвечает регуляторным требованиям к капитализации.

Коэффициенты достаточности капитала значительно превышают минимально допустимые и составили по состоянию на 1 октября: Н 1.1. — 10.5% (нормативный минимум 4.5%), Н 1.2 — 11.3% (нормативный минимум 6.0%), Н 1.0 — 14.7% (нормативный минимум 8.0%). Общая достаточность капитала по Базель III на 30 сентября 2017 года составила 24.8% при минимальном значении норматива 8.0%.

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