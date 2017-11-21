АО «Райффайзенбанк» объявило финансовые результаты за 9 месяцев 2017 года. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.
За девять месяцев 2017 года рост чистой прибыли увеличился на 15.1% до 23 114.4 млн рублей. Отмечены высокие показатели рентабельности: ROE до налогов составил 33.2% (+0.5 п.п. относительно 9 месяцев 2016 года), после налогов – превысил 25%.
Рост кредитного портфеля составил 4%, драйвером стал рост розничного кредитного портфеля, а также среднего, малого и микро-бизнеса. Розничный кредитный портфель показал рост на 14.7% до 214 546 млн рублей, при росте ипотечного кредитования на 34.7% до 95 806.4 млн рублей; средний бизнес (+18.2% до 27 545.7 млн рублей), малый и микро бизнес (+12.9% до 15 871.4 млн рублей) по сравнению с началом года.
Стоимость риска сократилась до 0.3% в годовом исчислении по сравнению с 1.4% за аналогичный период прошлого года. Стал заметен существенный запас ликвидности: доля ликвидных активов в структуре активов составляет более 30%, а также отмечается высокая достаточность капитала: Н 1.0 составил 14.7% на 1 октября этого года (при нормативном минимуме 8.0%).
Обзор основных финансовых показателей
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКА
|9 месяцев 2016,
|9 месяцев 2017,
|изменение,%
|млн рублей
|млн рублей
|Чистый процентный доход до вычета резервов под обесценение кредитного портфеля
|31 702.6
|33 219.1
|+4.8%
|Расходы на досоздание резервов
|(5 611.0)
|(1 237.4)
|-77.9%
|Чистые комиссионные доходы
|10 029.3
|11 520.7
|14.9%
|Торговый результат
|6 135.1
|5 407.8
|-11.9%
|Административные и прочие операционные расходы
|(17 283.6)
|(19 999.7)
|+15.7%
|Прибыль до налогообложения
|25 465.5
|29 507.9
|15.9%
|Чистая прибыль
|20 082.7
|23 114.4
|15.1%
|Соотношение расходов и доходов
|35.7%
|39.4%
|+3.7 п.п.
|ROE до налогообложения
|32.7%
|33.2%
|+0.5 п.п.
|ROE после налогообложения
|25.8%
|26.0%
|+0.2 п.п.
По итогам 9 месяцев 2017 года прибыль до налогообложения достигла 29 507.9 млн рублей, превысив показатель аналогичного периода 2016-го на 15.9%, благодаря существенному снижению расходов на досоздание резервов, росту чистого комиссионного дохода и чистого процентного дохода.
По итогам трех кварталов 2017 года показатели рентабельности капитала (ROE до и после налогообложения) банка оставались на высоком уровне: 33.2% и 26.0% соответственно (показав прирост относительно аналогичного периода 2016 года на 0.5 и 0.2 процентных пункта).
«В третьем квартале ключевым фактором роста прибыли стало снижение стоимости риска за счет улучшения качества кредитного портфеля, а также увеличение операционной прибыли, обусловленное ростом чистого комиссионного дохода и увеличением процентных доходов в розничном сегменте», — отметил Сергей Монин, председатель правления Райффайзенбанка.
В течение 9 месяцев 2017-го произошло досоздание резервов на обесценение кредитного портфеля в размере 1 237.4 млн рублей, что на 77.9% ниже объема досозданий за аналогичный период 2016 года (5 611.0 млн рублей). Расходы на досоздание резервов в розничном сегменте составили 805.5 млн рублей за 9 месяцев 2017-го против 2 632.8 млн рублей за аналогичный период 2016 года, расходы на создание резервов в корпоративном сегменте составили 461.0 млн рублей против 2 952.0 млн рублей за 9 месяцев 2016 года на фоне улучшения качества портфеля. Стоимость риска снизилась по итогам трех кварталов 2017 года и составила 0.3% в годовом исчислении (-1.1 процентных пункта по сравнению с 9 месяцами 2016).
Чистые комиссионные доходы выросли на 14.9% до 11 520.7 млн рублей благодаря росту комиссионных доходов по операциям с пластиковыми картами, комиссиям по расчетным операциям и комиссиям агентов по страхованию.
Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение показал рост на 4.8% по сравнению с 9 месяцами 2016 года и составил 33 219.1 млн рублей. Рост чистого процентного дохода вызван ростом процентного дохода по розничному кредитному портфелю в связи с расширением объемов кредитования, а также ростом процентного дохода по сделкам РЕПО и накопленного купонного дохода по торговым ценным бумагам в связи с ростом объемов портфеля. Также положительное влияние на рост чистого процентного дохода оказало снижение процентного расхода по депозитам юридических лиц и валютно-процентным сделкам своп в связи с снижением рыночных процентных ставок.
Торговый результат по итогам 9 месяцев 2017 года составил 5 407.8 млн рублей, что на 11.9% ниже значения за аналогичный период 2016 года в связи с снижением доходов от реализации ценных бумаг, а также доходов от операций с производными финансовыми инструментами. Положительный эффект на торговый результат оказало снижение убытка от переоценки иностранной валюты.
Операционный доход банка до вычета резервов под обесценение по итогам 9 месяцев 2017 года составил 50 762.5 млн рублей, увеличившись на 5.0% относительно аналогичного показателя за 9 месяцев 2016 года.
Операционные расходы увеличились на 15.7% и составили 19 999.7 млн рублей. Рост операционных расходов в основном произошел за счет роста расходов на рекламу, маркетинг и персонал в связи с расширением объемов бизнеса. При этом соотношение затрат и доходов (CIR) остается на низком уровне: по итогам 9 месяцев 2017 года показатель CIR составил 39.4% в годовом выражении.
Отчет о финансовом положении
|31.12.2016,
млн рублей
|30.09.2017,
млн рублей
|изменение,%
|Активы
|753 800.0
|811 364.6
|7.6%
|Ликвидные активы
|212 453.2
|250 493.8
|17.9%
|Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов:
|499 286.1
|519 015.3
|4.0%
|розничным клиентам
|187 116.3
|214 544.6
|14.7%
|малому и микро бизнесу
|14 052.5
|15 871.4
|12.9%
|среднему бизнесу
|23 301.1
|27 545.7
|18.2%
|крупному бизнесу
|274 816.2
|261 053.6
|-5.0%
|Средства клиентов
|547 596.7
|601 985.5
|9.9%
|Средства, полученные от материнского банка
|32 326.5
|31 031.8
|-4.0%
|Собственные средства
|115 905.1
|121 124.7
|4.5%
|Доля индивидуально обесцененных кредитов
в суммарном кредитном портфеле
|6.7%
|5.2%
|-1.5п.п
|Общая достаточность капитала по Базель III
|26.3%
|24.8%
|-1.5 пп
|Коэффициент достаточности капитала Н 1.0
(в соответствии с требованиями ЦБ РФ)
|16.3%
|14.7%
|-1.6п п
Доля ликвидных активов на конец сентября 2017 составила 30.9% (рост на 2.0 процентных пункта по сравнению с концом 2016 года). Банк исторически перевыполняет нормативы ликвидности ЦБ: Н2 на 1 октября 2017 года составил 99.1% (при регуляторном минимуме 15%), Н3 на аналогичную дату равнялся 202.2% (при регуляторном минимуме в 50%), Н4 составил 44.9% (при регуляторном максимуме в 120%).
Рост портфеля наблюдался в следующих сегментах: средний бизнес (+18.2% до 27 545.7 млн рублей), малый и микро бизнес (+12.9% до 15 871.4 млн рублей), розничные клиенты (+14.7% до 214 544.6 млн рублей). Основным фактором роста среди продуктов розничного кредитного портфеля стали ипотечные кредиты, увеличившиеся на 34.7% до 95 806.4 млн рублей. Рост портфеля сопровождался улучшением качества активов, доля индивидуально обесцененных кредитов в кредитном портфеле до вычета резервов снизилась на 1.3 процентных пункта по сравнению с начала года и составила 5.2% по итогам трех кварталов 2017-го.
Средства клиентов показали рост по сравнению с концом 2016 года (+9.9%) и составили 601 985.4 млн рублей. Средства физических лиц возросли на 4.0% благодаря росту текущих счетов на 21.3% до 241 308.2 млн рублей. Доля текущих счетов в пассивах розничных клиентов увеличилась с 56% до 65%. Средства юридических лиц увеличились на 20.8% до 232 537.1 млн рублей по сравнению с концом 2016 года, при этом росли как текущие счета (+22.3% до 173 477.2 млн рублей), так и депозиты (+16.4% до 59 059.9 млн рублей). Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 30 сентября составило 86.2%.
Срочные заемные средства, полученные от материнского банка сократились на 4.0% по сравнению с концом 2016 года за счет валютного эффекта и составили 31 031.8 млн рублей. Доля срочного материнского фондирования в суммарных обязательствах банка равнялась 4.5% по состоянию на 30 сентября.
Собственные средства банка увеличились на 4.5% по сравнению с концом 2016 года и составили 121 124.7 млн рублей. Сокращение относительно конца 1 квартала 2017 года (-1.7%) связано с выплатой дивидендов в июне 2017 года в размере 10.5 млрд рублей. Райффайзенбанк обладает значительной достаточностью капитала и полностью отвечает регуляторным требованиям к капитализации.
Коэффициенты достаточности капитала значительно превышают минимально допустимые и составили по состоянию на 1 октября: Н 1.1. — 10.5% (нормативный минимум 4.5%), Н 1.2 — 11.3% (нормативный минимум 6.0%), Н 1.0 — 14.7% (нормативный минимум 8.0%). Общая достаточность капитала по Базель III на 30 сентября 2017 года составила 24.8% при минимальном значении норматива 8.0%.