Андрей Травников предложил Виктору Толоконскому сотрудничество

Помощью и опытом Виктора Толоконского, возглавлявшего Новосибирскую область на протяжении десяти лет, намерен воспользоваться новый руководитель региона Андрей Травников.

Бывшего главу Новосибирской области и Красноярского края Виктора Толоконского ждут в правительстве Новосибирской области. 21 ноября на встрече с журналистами врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что предложил Виктору Толоконскому войти в состав группы, которая займется разработкой новой стратегии развития региона на ближайшие 12 лет.

«Я предложил ему войти в состав (группы – «КС») и принять участие в работе над стратегией. Он опытный управленец и за столько лет работы сможет распределить ресурсы, найти время на такую важную работу как разработка стратегии развитии региона», — сказал журналистам врио губернатора.

Напомним, о планируемой разработке стратегии развития заговорили после визита Андрея Травникова в ноябре в Москву. Предполагается, что разработка будет проходить в течение 2018 года и затронет социально-экономическое развитие области до 2030 года.

На прошедшей встрече Травников также прокомментировал ставшую известной вчера информацию о вероятном назначении Виктора Толоконского советником мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

«Я отношусь к этому искренне положительно. Присутствие рядом с руководителем города такого опытного хозяйственника — это как минимум полезно для мэра, и я это приветствую», — отметил глава региона, добавив, что и сам «напитывается нужными советами» во время встреч с Толоконским.

Отметим, что ранее стало известно о получении бывшим губернатором должности советника Высшей школы госуправления в Новосибирске.

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