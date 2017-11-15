Вчера, 14 ноября, президент Топливной компании «ТВЭЛ» Наталья Никипелова представила коллективу нового руководителя Новосибирского завода химконцентратов Алексея Жиганина. Михаил Зарубин, ранее возглавлявший НЗХК, назначен на должность старшего вице-президента по производству АО «ТВЭЛ».

Алексей Жиганин родился 4 июня 1967 года в Электростали Московской области. Работал на ПАО «Машиностроительный завод» в Электростали. Предприятие производит топливо для АЭС. С марта 2011 — директор по капитальному строительству и реконструкции ПАО «МСЗ»; с 2012 года – технический директор ПАО «МСЗ». ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» — один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и иследовательских реакторов России и зарубежных стран. Российский производитель металлического лития и его солей. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».

Как отметила Наталья Никипелова, среди задач, которые поставлены перед новым генеральным директором НЗХК Алексеем Жиганиным – продолжение работы по снижению себестоимости, улучшению качества и унификации изделий, а также выход на новые рынки сбыта перспективной продукции, в том числе, в области исследовательских реакторов. В сфере неядерного бизнеса ему предстоит работать над активизацией взаимодействия с поставщиками литиевого сырья, производством лития и его производных. Кроме того, среди приоритетных направлений деятельности руководства предприятия — снижение инфраструктурных затрат, компактизация основного производства, привлечение инвесторов и резидентов для создания и реализации новых бизнес-проектов на свободных площадях завода.

Отметим, что по итогам 2017 года прогнозируемая выручка НЗХК по неядерному направлению составит более 2 млрд рублей. В планах завода в пятилетний период увеличить выручку вдвое. В настоящее время структура неядерного бизнеса НЗХК включает шесть направлений: коммерческий литий, изотопный литий, продукция специального назначения, катализаторы, продукты, связанные с литий-ионными технологиями и инструментальное производство.

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