На НЗКХ назначен новый генеральный директор

 
 
Михаил Зарубин, Наталья Никипелова, Алексей Жиганин (справа).

Вчера, 14 ноября, президент Топливной компании «ТВЭЛ» Наталья Никипелова представила коллективу нового руководителя Новосибирского завода химконцентратов Алексея Жиганина. Михаил Зарубин, ранее возглавлявший НЗХК, назначен на должность старшего вице-президента по производству АО «ТВЭЛ».

Алексей Жиганин родился 4 июня 1967 года в Электростали Московской области. Работал на ПАО «Машиностроительный завод» в Электростали. Предприятие производит топливо для АЭС. С марта 2011 — директор по капитальному строительству и реконструкции ПАО «МСЗ»; с 2012 года – технический директор ПАО «МСЗ».

ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» — один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и иследовательских реакторов России и зарубежных стран. Российский производитель металлического лития и его солей. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».

Как отметила Наталья Никипелова, среди задач, которые поставлены перед новым генеральным директором НЗХК Алексеем Жиганиным – продолжение работы по снижению себестоимости, улучшению качества и унификации изделий, а также выход на новые рынки сбыта перспективной продукции, в том числе, в области исследовательских реакторов. В сфере неядерного бизнеса ему предстоит работать над активизацией взаимодействия с поставщиками литиевого сырья, производством лития и его производных. Кроме того, среди приоритетных направлений деятельности руководства предприятия — снижение инфраструктурных затрат, компактизация основного производства, привлечение инвесторов и резидентов для создания и реализации новых бизнес-проектов на свободных площадях завода.

Отметим, что по итогам 2017 года прогнозируемая выручка НЗХК по неядерному направлению составит более 2 млрд рублей. В планах завода в пятилетний период увеличить выручку вдвое. В настоящее время структура неядерного бизнеса НЗХК включает шесть направлений: коммерческий литий, изотопный литий, продукция специального назначения, катализаторы, продукты, связанные с литий-ионными технологиями и инструментальное производство.

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