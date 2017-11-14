Кто станет председателем правительства Новосибирской области?

В кулуарах новосибирской власти обсуждается вопрос, кто при врио губернатора НСО Андрее Травникове станет председателем областного правительства. Различные аспекты борьбы за этот пост рассмотрены в тексте «Континента Сибирь» «Кадры еще пока ничего не решили». Предлагаем читателям проголосовать, кого они хотели бы видеть на этой должности.

Кто был бы наиболее удачной кандидатурой на должность председателя правительства Новосибирской области? Андрей Травников должен сам исполнять функции председателя правительства, как это делал Владимир Городецкий (28%, голосов: 359)

должен сам исполнять функции председателя правительства, как это делал Владимир Городецкий Владимир Знатков (первый заместитель председателя правительства НСО) (16%, голосов: 205)

(первый заместитель председателя правительства НСО) Сергей Сёмка (заместитель губернатора) (15%, голосов: 185)

(заместитель губернатора) Виктор Игнатов (депутат Госдумы РФ) (13%, голосов: 166)

(депутат Госдумы РФ) Андрей Ксензов (бывший вице-мэр Новосибирска) (6%, голосов: 78)

(бывший вице-мэр Новосибирска) Анатолий Масалов (президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, гендиректор ЗАО «Сиблитмаш») (5%, голосов: 60)

Другая кандидатура (в комментариях) (4%, голосов: 52)

Юрий Похил , гендиректор МУП «Горводоканал» (3%, голосов: 40)

, гендиректор МУП «Горводоканал» Вадим Головко (заместитель полпреда президента РФ в СФО) (3%, голосов: 33)

(заместитель полпреда президента РФ в СФО) Сергей Боярский (заместитель председателя правительства НСО) (2%, голосов: 26)

(заместитель председателя правительства НСО) Виталий Голубенко (заместитель председателя правительства) (2%, голосов: 25)

(заместитель председателя правительства) Юрий Зозуля (представитель ГК «Ростех» в НСО, депутат заксобрания НСО) (2%, голосов: 25)

(представитель ГК «Ростех» в НСО, депутат заксобрания НСО) Олег Иванинский (министр здравоохранения НСО) (1%, голосов: 16) Всего голосов: 1 270 Всего проголосовавших: 1 270

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