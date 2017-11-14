Кто станет председателем правительства Новосибирской области?

В кулуарах новосибирской власти обсуждается вопрос, кто при врио губернатора НСО Андрее Травникове станет председателем областного правительства. Различные аспекты борьбы за этот пост рассмотрены в тексте «Континента Сибирь» «Кадры еще пока ничего не решили». Предлагаем читателям проголосовать, кого они хотели бы видеть на этой должности.
Кто был бы наиболее удачной кандидатурой на должность председателя правительства Новосибирской области?
- Андрей Травников должен сам исполнять функции председателя правительства, как это делал Владимир Городецкий (28%, голосов: 359)
- Владимир Знатков (первый заместитель председателя правительства НСО) (16%, голосов: 205)
- Сергей Сёмка (заместитель губернатора) (15%, голосов: 185)
- Виктор Игнатов (депутат Госдумы РФ) (13%, голосов: 166)
- Андрей Ксензов (бывший вице-мэр Новосибирска) (6%, голосов: 78)
- Анатолий Масалов (президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, гендиректор ЗАО «Сиблитмаш») (5%, голосов: 60)
- Другая кандидатура (в комментариях) (4%, голосов: 52)
- Юрий Похил, гендиректор МУП «Горводоканал» (3%, голосов: 40)
- Вадим Головко (заместитель полпреда президента РФ в СФО) (3%, голосов: 33)
- Сергей Боярский (заместитель председателя правительства НСО) (2%, голосов: 26)
- Виталий Голубенко (заместитель председателя правительства) (2%, голосов: 25)
- Юрий Зозуля (представитель ГК «Ростех» в НСО, депутат заксобрания НСО) (2%, голосов: 25)
- Олег Иванинский (министр здравоохранения НСО) (1%, голосов: 16)
Всего голосов: 1 270
Всего проголосовавших: 1 270