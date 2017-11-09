Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников дал интервью ТАСС, где рассказал о встрече с мэром Новосибирска Анатолием Локтем и о возможности возвращения отчислений НДФЛ городу.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников уже неоднократно встречался с мэром областной столицы Анатолием Локтем и поблагодарил его за то, что эти встречи проходили без политической окраски: обсуждения касались текущих вопросов и задач по развитию города.

Отметим, что, когда Андрей Травников сменил Владимира Городецкого на посту руководителя Новосибирской области, в информационном поле вновь начали появляться вопросы о возможности возвращения 10% доходов от НДФЛ Новосибирску, которые в 2014 году были перераспределены в пользу регионального бюджета. Новый руководитель ранее уже заявлял, что не считает возможным вернуть городу 10% отчислений от НДФЛ. В интервью он объяснил свою позицию тем, что перераспределения полномочий произошло между всеми уровнями власти, и на регион лег большой объем полномочий.

«Что значит отобрали деньги? Перераспределение нормативов НДФЛ произошло на фоне значительного перераспределения полномочий между всеми: между федеральным, региональным и муниципальным уровнями власти. Сегодня попытаться делить, что, кому и кто должен, — задача, по моему мнению, бесперспективная», — цитирует ТАСС врио губернатора.

Андрей Травников не стал отрицать, что муниципалитеты нуждаются в помощи, подчеркнув заинтересованность любого губернатора в том, чтобы столица региона «выглядела лучше». По словам главы региона, областные власти будут находить возможности для помощи городу в реализации важных проектов.

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