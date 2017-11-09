Управленческая команда Новосибирской области должна обновиться к концу текущего года, заявил врио губернатора Андрей Травников в интервью ТАСС.

Кадровые перестановки в правительстве Новосибирской области будут. Изменения, по словам врио губернатора Андрея Травникова, произойдут в команде уже до конца 2017 года. Вместе с тем глава региона отказался анонсировать грядущие перестановки, но отметил, что уже определил первоочередные пожелания в этом вопросе.

Что касается привлечения в состав обновленной команды представителей других регионов, Андрей Травников заявил, что не собирается привлекать «какой-то четко сформированный десант», а планирует опираться на местные управленческие кадры. Утверждать, что внешние кадры совсем не потребуются он не стал, поскольку, по мнению врио губернатора, в команду необходимо привнести дополнительные компетенции.

«Есть направления, где требуется новый взгляд. Это даже не связано с какими-то персоналиями, это чисто управленческое решение», — сказал Травников в интервью ТАСС.

Новый руководитель Новосибирской области ранее уже говорил о необходимости корректировки структуры регионального правительства, так как распределение функционала в нем «не везде оптимально».

К слову, «КС» уже опрашивал своих читателей об ожиданиях, касающихся смены состава и структуры областного правительства. Почти половина респондентов (44%) считают, что кадровые перестановки произойдут, но проводиться они будут постепенно, а людей подбирать станут из новосибирской политической и деловой среды. Значительное число участников опроса (42%) надеются, что отставка коснется большинства министров.

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