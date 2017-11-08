Зима на носу: ждать ли коллапса на дорогах?

Во второй половине осени в Новосибирске случился первый серьезный снегопад в этом году. Утром 25 октября на дорогах образовалась гололедица. Город встал в 8-9-балльных пробках. Снегопад очень часто парализует движение в городе. И это, пожалуй, можно считать показательным результатом работы дорожных служб. Решают ли чиновники задачи, которые сами перед собой и ставили, и чего ожидать от дорожной ситуации в зимний период — в материале «КС».

Два года назад «КС» организовал круглый стол с участием Данияра Сафиуллина, вице-мэра Новосибирска, отвечающего за городское хозяйство. На состоявшейся встрече общественники, бизнесмены, депутаты обсудили основные проблемы зимнего содержания дорог. Мы вспомнили, какие решения озвучивались на круглом столе, и что именно Данияр Сафиуллин «брал на карандаш». Затем мы поговорили с экспертами о том, какие изменения произошли в сфере уборки дорог от снега за два года.

Нехватка техники и персонала

Это одна из озвученных два года назад проблем. В 2015 году руководители дорожных служб говорили о недокомплекте парка техники и численности сотрудников. Это подтверждал и Данияр Сафиуллин: «У начальников ДЭУ не хватает денежных средств, чтобы обеспечить всем достойные зарплаты, которые могли бы послужить дополнительным мотивационным фактором». Конкретных обещаний в этой связи он не давал, но, судя по тому, что сходу предложил какие-то решения, у него были намерения что-то менять.

Поменялся с тех пор начальник ДЭУ №1. Вместо экс-директора Дмитрия Мальцева, который присутствовал на круглом столе, директором теперь является Алексей Лыков. Общаться с прессой о том, изменилось ли в системе ДЭУ что-то еще, кроме начальника, он отказался. Отправил в пресс-службу мэрии.

На вопросы «КС» в мэрии Новосибирска ответили, что парк техники в 2015-2016 годах пополнился тридцатью пятью единицами. Информация о покупке новых машин в текущем году предоставлена не была. А вот персонал ДЭУ с 2015 года не только не увеличился, но сократился более чем на 100 человек. Если два года назад в дорожно-эксплуатационных учреждениях был 1901 сотрудник, то по состоянию на 1 октября этого года уже 1796 человек.

«У нас в 2016 году были моменты, когда не хватало людей в штатном расписании ДЭУ, – отмечает депутат совета депутатов города Новосибирска, член комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Прибаловец. — Речь идет о трактористах, водителях грейдеров. Потому что, на зарплаты, которые там платят, очередь, прямо скажем, не стояла. Но, мне кажется, что даже с учетом тех денег, какие есть, нужно искать какие-то варианты».

Схожего мнения придерживается депутат совета депутатов Новосибирска, председатель комиссии по городскому хозяйству, член комиссии по муниципальной собственности Игорь Кудин: «За эти два года техника закупалась, но системного перевооружения, как планировалось, не было. Что касается персонала ДЭУ и зарплат сотрудников, мне сложно комментировать, но думаю, вряд ли что-то изменилось».

Общественник, ответственный секретарь новосибирской авто-мото ассоциации Алексей Носов объясняет проблемы с техникой и персоналом ДЭУ тем, что изношенность подвижного состава абсолютно всех ДЭУ в городе зачастую превышает 100% по некоторым видам техники. «Недавно у нас запустили партию уазиков для прочистки тротуаров. Техника, конечно, очень удобная, хорошая и нужная. Но там был целый скандал, что далеко не все машины поставили, машины были некомплектные, ломались. Оснащенность техникой ужасная. Ее эксплуатация, зачастую, обходится дороже. Что касается персонала ДЭУ. Самая главная проблема – это категорически низкие, смешные зарплаты. Понимая стоимость своих работ, специалисты идут устраиваться в частные организации, где платят значительно больше. Город достойную зарплату обеспечить неспособен. Сюда идут люди с меньшей квалификацией», — поясняет Алексей Носов.

О квалификации сотрудников дорожных служб добавляет Дмитрий Прибаловец: «С зарплатой проблема актуальна до сих пор, люди получают недостаточно. Вот у меня на «Богдашке» после зимы поступает множество жалоб в приемную. Граждане говорят, что трактора зимой лавки покорежили, урны, деревья покосили. Есть вопросы к квалификации персонала ДЭУ. Начинаешь разбираться, а мне отвечают: «Ну что вы хотели, за такую зарплату кого найдешь?». Вопрос зарплаты вымывает квалификацию из штата ДЭУ».

Реорганизация работы

«Сейчас наша задача — научить людей планировать свою работу и отвечать за ее исполнение впоследствии, чтобы они действовали по расчету», — говорил Данияр Сафиуллин на круглом столе два года назад.

Впрочем, у депутатов свое мнение о текущей организации работы мэрии. «На мой взгляд, многое, что делает муниципалитет, несет процессный характер и в меньшей степени ориентировано на результат. Если ориентироваться на результат, то возможно найти дополнительные способы решения задачи за меньшие деньги. Это важная проблема. Бизнес только этим и живет: цели, задачи, критерии эффективности. А у нас в муниципалитете этого нет. Я думаю, что если бы у муниципалитета была задача перестроить эту систему на иной лад, законодательных препонов для этого не возникло бы», — считает депутат совета депутатов города Новосибирска Наталья Пинус.

Своими впечатлениями о том, как чиновники и дорожники организуют работу по уборке города, делятся и представители предпринимательского сообщества. «Проблема, как и везде — в плохом менеджменте, некомпетентности и возможном хищении целевых средств. <…> Городские власти, как и любые другие власти в России, плохо улавливают концепцию о том, что они — наемные менеджеры, основная задача менеджера — управление рисками. Чиновников приучили угадывать волю вышестоящих, которые их назначают, а не изучать спрос граждан на собственные функции. Надо признать, сами граждане невероятно пассивны в донесении своих требований, чем и пользуются чиновники», — считает бизнесмен, главный редактор «Тэглайн» Алексей Раменский.

«Чудес никаких нет, нужен точный расчет и планомерная работа всех городских служб без внезапных авралов и штурмовщины. – говорит председатель правления фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. — Хочу подчеркнуть, что введение чрезвычайной ситуации при уборке снега может говорить либо о вопиющей некомпетентности городских властей, либо о стремлении «распилить» и без того скудные бюджетные средства.

Цифры все известны как по месяцам, так и по пиковым снегопадам, а значит, известен и объем работы по вывозу снега. Так что, муниципалитету вполне по силам рассчитать, сколько им требуется техники для плановой работы и при пиковых нагрузках».

Новые технологии

В конце круглого стола два года назад говорилось о необходимости «освоения новых технологий, адаптированных к новым типовым погодным условиям». «КС» спросил мэрию Новосибирска о том, какие новые технологии приняли на вооружение дорожные службы с тех пор. В ответе муниципалитета говорится, что «за 2017 год специалистами ДЭУ № 1 освоена новая технология выполнения текущего ремонта асфальтобетонного покрытия проезжей части при отрицательных температурах окружающего воздуха с помощью приобретенной инфракрасной установки для ямочного ремонта».

Тест-драйв этой установки еще впереди, так как отрицательные температуры воздуха только-только начинаются.

Депутат Дмитрий Прибаловец новых технологий за эти два года не заметил: «Прошлый год показал, что у нас достаточно проблем с уборкой снега. Были и объективные причины, конечно. Но пока я не вижу никаких новых технологий в уборке снега и с напряжением ожидаю этого зимнего сезона».

В свою очередь Ростислав Антонов признает, что новые технологии по уборке снега внедряются регулярно, только вот их эффективность и стоимость вызывают вопросы. «Например, я давно не слышал о канадской снегоплавильной машине, которая была с помпой приобретена, но, как выяснилось, по моим данным оказалась абсолютно негодной для наших условий – грязный снег она не плавит. Или две снегоплавильные станции (последнюю из которых открыли в прошлом году), стоимость плавления снега на которых, по моим данным оказалась выше, чем стоимость его вывоза на полигоны. Ну не бессмыслица ли — эти инновации, особенно в условиях бюджетного дефицита?».

Привлечение подрядчиков

Тем не менее, определенные попытки системно решить проблему, все-таки, есть. Два года назад Данияр Сафиуллин говорил о том, что муниципалитет не полностью рассчитался с частными подрядчиками, которые вывозили снег в 2014 году. Если верить ответу мэрии, то за 2016-2017 года задолженностей перед перевозчиками уже нет.

Теперь городские власти пробуют привлекать коммерческие организации к уборке города. «В этом году будет объявляться конкурс на пилотный проект, – рассказывает Игорь Кудин. — Уборку в Пашино будут отдавать на аутсорсинг. То есть, этим будет заниматься не ДЭУ, а предприниматели. Это первый такой опыт для нашего города. Надеюсь, что он будет полезен, и можно будет хотя бы отдаленные районы города отдавать предпринимателям».

Дмитрий Прибаловец обращает внимание, что часто ДЭУ в силу разных причин — более неповоротливая структура, чем коммерческая фирма. «Если эксперимент с аутсорсингом окажется удачным, то, наверное, имеет смысл переходить на такую форму работы. Но есть и негативные примеры. У меня на округе в том году ДЭУ отыграла конкурс, когда увидела, что не может своими силами справиться с уборкой тротуаров. Выиграла какая-то фирма, неизвестная никому. За 2,5 месяца они ни разу не вышли на работу. Они, конечно, денег не получили. Тут бюджет ничего не потерял. Но жители потеряли. Потом вышел новый подрядчик и худо-бедно убирал. Это же вопросы жизнедеятельности города, тут нельзя допускать такого», — отметил депутат.

Резюмируя, можно констатировать, что ожидать качественного рывка в уборке города от снега в ближайшее время не приходится. Безусловно, какие-то попытки изменений есть, но, по мнению опрошенных «КС» экспертов, они пока не дают конкретного результата. Поэтому есть все основания предполагать, что в этом году снег будут убирать так же, как и раньше.

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