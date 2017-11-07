Депутаты заксобрания Новосибирской области обратились к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и председателю Госдумы Федерального собрания РФ Вячеславу Володину с просьбой о регулировании межбюджетных отношений. При этом врио губернатора региона Андрей Травников считает, что делать этого не стоило.

В заксобрании Новосибирской области 2 ноября приняли обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть распределение акцизов на бензин между федеральным бюджетом и бюджетом региона. По словам председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике заксобрания области Федора Николаева, областной бюджет за три года теряет 9 млрд рублей с учетом муниципалитетов, которые получают долю от акциза на свою дорожную сеть.

«Безусловно, мы получаем поддержку федерального центра, но по проекту «Безопасные и качественные дороги» области предусмотрено по 1 млрд на год, при этом 2,5 млрд рублей от акцизов бюджет теряет, баланс получается – минус 1,5 млрд рублей. В итоге бюджет текущего года – 10,5 млрд рублей, на следующий год – меньше 9 млрд рублей. А если сюда еще добавить эффект инфляционный, средств еще меньше. Говоря о бюджете следующего года, мы, экспертно, уходим в физических объемах на уровень 2007-2008 годов», — пояснил на прошедшей сессии Федор Николаев.

В обращении к Медведеву излагается просьба вернуть акциз в полном объеме. Данная проблема возникла не только в Новосибирской области, но и в других субъектах РФ, поэтому обращения, как заверили в заксобрании, «не будут единичными».

При этом действия депутатов не одобрил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, пояснивший свою позицию на встрече с журналистами. По мнению главы региона, несмотря на то, что депутаты имеют право на такие инициативы, все-таки сначала нужно было провести работу в федеральных профильных министерствах и только потом выходить на уровень премьер-министра. Тем не менее Травников согласился с депутатами, что изменения по доходам от акцизов не позволяют развивать региональные дорожные сети, и рассказал, что дополнительные источники доходов рассматриваются областными властями.

Напомним, нормативы распределения доходов от акцизов на нефтепродукты изменились 1 июня 2016 года. Сейчас доля регионов составляет 61,7% и продолжает уменьшаться: в 2018 году доля составит 57,4%. Депутаты же просят Дмитрия Медведева либо оставить регионам 88% доходов от акцизов, либо компенсировать выпадающие доходы за счет предоставления трансфертов из федерального бюджета.

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