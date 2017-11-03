Под добычу угля АО «Сибирский антрацит» получило территорию в 15 га, бывшую ранее в категории сельхозземель. Распоряжение о переводе земельного участка в Искитимском районе Новосибирской области из состава земель одной категории в другую было подписано врио губернатора.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников 30 октября распорядился перевести 144,86 кв.м земель сельхозназначения под добычу полезных ископаемых. Как поясняется в подписанном главой региона распоряжении, это было сделано по просьбе АО «Сибирский антрацит».

«Перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения земельный участок, адрес: Новосибирская область, Искитимский район, муниципальное образование Усть-Чемский сельсовет, площадью 144864 кв.м», — следует из документа.

Ранее глава региона рассказывал о встрече с акционерами угледобывающей компании, которые поделились с Андреем Травниковым планами по увеличению добычи угля к 2020 году вдвое.

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