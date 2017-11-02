«Континент Сибирь» продолжает изучать мнения делового и политического сообщества о деятельности представителей Новосибирской области в федеральной власти. На этот раз в фокусе внимания редакции члены Совета федерации Федерального собрания РФ.

Подробный материал о том, что удалось сделать действующим новосибирским сенаторам в интересах Новосибирской области, читайте в «КС» в ближайшее время. Пока же редакция предлагает читателям высказать свои предположения о том, кто мог бы стать наиболее удачной кандидатурой в Совет федерации в следующий раз. Согласно информации, предоставленной «КС» пресс-службой правительства НСО, «представитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области продолжает осуществлять свои полномочия до вступления в силу решения вновь избранного гражданами губернатора о наделении полномочиями нового члена Совета Федерации». То есть после выборов главы региона в сентябре новый губернатор должен будет принять решение о том, будет ли продолжать представлять его интересы Надежда Болтенко или это лучше удастся другому кандидату. Кроме того, тот факт, что в Новосибирской области теперь целых два бывших губернатора, готовых продолжать активную работу на благо региона, породил обсуждение их вероятного перехода в Совет Федерации.

Предлагаем читателям высказать свою точку зрения о том, насколько успешно работают Надежда Болтенко и Владимир Лаптев, в комментариях на наших страницах в социальных сетях Вконтакте и facebook, а также принять участие в следующем опросе. В качестве вариантов ответов выбраны те представители политического сообщества, чьи вероятные кандидатуры озвучивают сейчас эксперты, бывшие сенаторы, а также те, кто рассматривался в качестве кандидата в сенаторы в прошлый раз.

Кто наилучшим образом представит интересы Новосибирской области в Совете Федерации? (возможно несколько вариантов ответа) Надежда Болтенко (действующий сенатор от НСО)

Владимир Лаптев (действующий сенатор от НСО)

Владимир Городецкий (экс-губернатор НСО)

Виктор Толоконский (экс-губернатор Красноярского края и Новосибирской области, бывший полпред в СФО)

Виктор Игнатов (депутат Госдумы от НСО, экс-сенатор)

Юрий Зозуля (депутат Законодательного собрания НСО)

Виктор Косоуров (экс-сенатор от НСО)

Иван Мороз (экс-спикер Заксобрания НСО)

Александр Караськов (директор ФГБУ «Новосибирский научно–исследовательский институт патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина»)

Василий Волковский (советник председателя по государственным корпорациям ФГБУ «Сибирское отделение Российской академии наук»)

Другой кандидат (указать в комментариях) Результаты опроса

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