«Континент Сибирь» продолжает изучать мнения делового и политического сообщества о деятельности представителей Новосибирской области в федеральной власти. На этот раз в фокусе внимания редакции члены Совета федерации Федерального собрания РФ.
Подробный материал о том, что удалось сделать действующим новосибирским сенаторам в интересах Новосибирской области, читайте в «КС» в ближайшее время. Пока же редакция предлагает читателям высказать свои предположения о том, кто мог бы стать наиболее удачной кандидатурой в Совет федерации в следующий раз. Согласно информации, предоставленной «КС» пресс-службой правительства НСО, «представитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области продолжает осуществлять свои полномочия до вступления в силу решения вновь избранного гражданами губернатора о наделении полномочиями нового члена Совета Федерации». То есть после выборов главы региона в сентябре новый губернатор должен будет принять решение о том, будет ли продолжать представлять его интересы Надежда Болтенко или это лучше удастся другому кандидату. Кроме того, тот факт, что в Новосибирской области теперь целых два бывших губернатора, готовых продолжать активную работу на благо региона, породил обсуждение их вероятного перехода в Совет Федерации.
Предлагаем читателям высказать свою точку зрения о том, насколько успешно работают Надежда Болтенко и Владимир Лаптев, в комментариях на наших страницах в социальных сетях Вконтакте и facebook, а также принять участие в следующем опросе. В качестве вариантов ответов выбраны те представители политического сообщества, чьи вероятные кандидатуры озвучивают сейчас эксперты, бывшие сенаторы, а также те, кто рассматривался в качестве кандидата в сенаторы в прошлый раз.