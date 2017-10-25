Совет депутатов Новосибирска поднял вопрос о встрече с Андреем Травниковым

На состоявшейся 25 октября сессии совета депутатов Новосибирска депутат Игорь Салов выразил недоумение тем, что новый руководитель НСО до сих пор не встретился с парламентариями областного центра.

Горсовет Новосибирска ожидает встречи с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. В среду, 25 октября на сессии совета депутатов этот вопрос поднял депутат Игорь Салов.

«Врио губернатора знакомится с регионом, Новосибирском, со своими подчиненными и мэром, но с нами он разве не собирается познакомиться?» — обратился к совету Игорь Салов, отметив, что для обсуждения с руководителем области накопилось немало сложных вопросов, в числе которых проблемные концессии по строительству моста, мусорных полигонов и ледовой арены.

В ответном слове председатель совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев рассказал, что соответствующее приглашение уже было направлено Андрею Травникову, но получен ответ о «временной невозможности посетить сессию горсовета».

«В понедельник врио губернатора Андрею Травникова также направили письмо с просьбой сообщить, когда у него будет такая возможность, чтобы мы собрали совет депутатов и в предложенное время смогли с ним познакомиться. Очень надеемся, что такая встреча состоится», — добавил спикер горсовета.

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