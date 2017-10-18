К нам в губернию приехал новый губернатор (пока с приставкой врио) . Молодой, вроде женатый, очень серьезный. Не красавчик, не урод, скупо улыбается, внешность не запомнить с первого взгляда, но глаза отдают металлическим блеском. В общем, настоящий полковник?

Но самое главное — он с Вологды. Из городка, где то ли много невест (или это Иваново?), то ли самое лучшее сливочное масло. Из городка, где точно никогда не было скандальных «Тангейзеров», предпремьерных показов «Матильды», ни красивых и очень дорогих мостов, ни мэров-коммунистов, ни протестных настроений. Вряд ли наш новый врио имел опыт общения с академиками в концентрации близкой к Академгородку или с со скандалами масштаба «Кехман-в Оперном». Впрочем, если быть честными, не только он впопыхах осведомлен о нашем житье-бытье, но и нам немногое известно о назначенце. Благодаря сами знаете кому, у политической элиты нска произошло нечто похожее на «свидание вслепую» с новым губернатором (врио). А что главное в таком свидании? Правильно, последующее обсуждение с подружками.

Итак — мы. Первая реакция как у заносчивых родственников «невесты»: «этот парень не наш». Нам бы побогаче и поизвестнее. Но если будет сговорчив- мы его обучим. Благо, в городе одновременно проживают несколько бывших губернаторов и, кажется, каждый готов поделиться опытом и секретами мастерства. Бизнес элита тоже не рвётся с приветствиями в серый дом на Красном. Как бы «сам позовёт», когда поймёт, что требуются советчики. Журналисты дружно сходили на официальные мероприятия и запаслись попкорном в ожидании громких коалиций, заявлений и разоблачений местного значения. И только противники мусорной концессии искренне радуются: в их рядах плюс один человек.

А что же он, наш герой? Об Академгородке наслышан и с уважением отзывается. Мусорную концессию отвергает. Посадил деревце в компании со своим предшественником. Отправил в отставку все правительство (но это по правилам и по протоколу). А самое главное, что он всех наблюдающих заставил учить фамилии вологодских тружеников власти.

Например, первым возле нового врио был замечен директор филиала ГТРК в Вологде Игорь Павлов. Тут же появилась информация, что Павлов возглавит направление по связям с общественностью. В тот же день опубликовали опровержение. Но мы-то знаем: нет ничего более правдивого, чем новость, которую срочно опровергают. Неожиданным показалось решение о вводе должности главного архитектора Новосибирской области. Но если ее займёт человек с Вологды Сергей Воропанов, тогда все понятно: зачем эта должность и против кого. Хотя по новостям из Вологды Воропанова из должности первого вице-мэра двигают в мэры. Что же, поживем-увидим, что для вологодских парней ценнее: высокое кресло или преданность начальству?

В отличие от Воропанова судьба другого вице-мэра славного городка практически решена: старожилы дома на Красном утверждают, что уже готовится кабинет для Алексея Макаровского, который в Вологде отвечал за социальный сектор и работу с общественностью. Наша общественность, если судить по социальным сетям, точит острые предметы, так что Макаровскому будет, чем здесь заняться. Ну и открытым пока остаётся вопрос по кандидатам в финансово-экономический блок: в Вологде не много специалистов, которые умеют работать с бюджетами со столькими нулями. Впрочем, уверена, и здесь найдутся достойные руководители. Просто будут они не с родины нового врио, а откуда-нибудь из столиц. Москва поможет кадрами.

Так что у нашего вынужденного «свидания вслепую» обязательно случится вынужденное продолжение. Что это будет: секс по принуждению или любовь по расчету – сказать пока трудно. Надеюсь, врио готов к любому варианту развития событий. А как иначе для настоящего мужчины, который выглядит как полковник?