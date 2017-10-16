Благоустройство Михайловской набережной в Новосибирске завершится 26 октября

Официальное открытие благоустроенной Михайловской набережной в Новосибирске назначено на 26 октября. На данный момент работы на территории завершаются, ведется озеленение участка.

Напомним, что дизайн-проект благоустройства Михайловской набережной в Новосибирске был разработан конструкторским бюро «Стрелка» (Москва) в сотрудничестве с новосибирским архитектурным бюро «Адаптик-А». Генподрядчиком выступает ООО «Перлит-Строй», заказчик работ – МКУ «УДС», а разработчик рабочей документации – МКУ «УЗСПТС».

В этом году был проведен только первый этап благоустройства. На территории длиной 1 150 м созданы пешеходная зона и велосипедная дорожка, а также благоустроены площадки в различном цветовом исполнении из тротуарной плитки, бетонной брусчатки и гранитной крошки. Кроме того, были отремонтированы парапеты лестниц. На набережной установлены 80 современных светильников, лавочки и урны, проложена ливневая канализация. Что касается озеленения, то на территории высажено 80 яблонь и восемь лип, снесены аварийные деревья.

«Сегодня мы завершаем очень важный летний этап работы и этим объектом подводим итоги участия города в федеральных программах. Это касается проекта «БКД», программы «Комфорт», благоустройства Михайловской набережной. Фактически работы начались в начале августа, были сомнения по срокам, но все работы успели провести вовремя. Конечно, новосибирцам решать и определять, насколько хорошо получилось», – прокомментировал работы мэр Анатолий Локоть.

По словам главы города, в следующем году параллельно нижнему променаду будет оформлена верхняя зона набережной. «Таким образом, вся набережная превратится в парковую рекреационную зону отдыха для новосибирцев. Надеюсь, жители оценят обновление и будут беречь это место», – сказал Анатолий Локоть.

Реконструкция Михайловской набережной ведется в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды. Общественные пространства», на основе которой была создана муниципальная программа «Формирование современной городской среды».

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