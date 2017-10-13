Топ лучших ЖК комфорт-класса в Новосибирске

Рейтинг жилых объектов комплексной застройки комфорт-класса в Новосибирске составила редакция «КС». Совместно с экспертным сообществом были определены наиболее заметные, развивающиеся и концептуальные проекты на рынке со стоимостью квадратного метра от 60 тыс. рублей. Также редакция опросила потенциальных покупателей о том, каких критериев они придерживаются при подборе жилья и довольны ли сделанным выбором. Подробности — в материале «КС».

При составлении рейтинга объектов жилой комплексной застройки редакция ограничила рассмотрение комплексами комфорт-класса со стоимостью от 60 тыс. рублей за кв. метр. В силу заявленных масштабов все объекты, вошедшие в топ, имеют в своем составе как уже сданные дома, так и строящиеся.

Каждая новостройка была оценена экспертами по четырем параметрам.

1. Удобство расположения комплекса в Новосибирске. Оценивался ряд факторов: транспортная доступность до центра города, до важных общегородских объектов инфраструктуры (театры, клиники, развлекательные центры, спортклубы, вузыы). Наличие и продолжительность пробок, удобство выездов и ширина дорог. Близость остановок и маршруты общественного транспорта.

2. Архитектура и благоустройство внутри комплекса. Оценка включала наличие известного проектировщика/архитектора, качество фасадов, качество планировок квартир. Благоустройство дворовой территории. Действующие инфраструктурные объекты внутри комплекса (магазины, детсады, спортклубы, клиники).

3. Привлекательность по цене. Доступность для покупателей, соответствие цены заявленному качеству и классу строительства. На основе данных с сайтов компаний.

4. Клиентоориентированность. Заключительным пунктом оценки стала клиентоориентированность, сосредоточенная на оценке работы отделов продаж застройщиков и взаимодействия с потенциальными покупателями. Критерий оценивался только теми экспертами, которым довелось иметь опыт общения с отделами продаж всех комплексов в рейтинге.

Максимальное число баллов, которое мог набрать тот или иной объект, — 100.

Состав экспертов «КС» в рейтинге получился разносторонним — в оценке объектов приняли участие как ведущие специалисты по недвижимости, так и консалтеры, чиновники и рядовые потребители, что позволило сделать максимально объективную картину на рынке. В жюри вошли директор по проектам АН «Квадротека» Игорь Зеленский, независимый эксперт по недвижимости Владимир Дергачев, заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства — начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска Максим Останин, директор компании «ТСК лаборатория развития» Татьяна Аржаева и главный редактор газеты «Континент Сибирь» Александр Месаркишвили.

Помимо этого, при подготовке материала редакция опросила потенциальных покупателей на форумах жилой недвижимости и выяснила, каковы плюсы и минусы рассматриваемых комплексов с точки зрения потребителей.

1. Город-парк «Ясный берег», ул. Чулымская

и микрорайон «Европейский берег», ул. Большевистская

Застройщики — ООО «Аква Сити»,

компания «Сибакадемстрой»

Количество баллов — по 79

Первую строчку рейтинга заняли город-парк «Ясный берег» и микрорайон «Европейский берег», набрав одинаковое количество баллов.

«Ясный берег» возводится на левом берегу Оби, напротив аквапарка. По мнению экспертов, микрорайон достаточно удачно расположен на «экваторе» Новосибирска, откуда удобно добираться в любую часть города. Концепция проекта предполагает строительство на 40 гектарах земли 25 домов общей площадью свыше 400 тыс. кв. метров, в том числе концептуальных домов-волн. Заявленные застройщиком сроки реализации проекта — 2014–2024 гг. На текущий момент сдана в эксплуатацию первая очередь — три 26-этажных жилых дома, детский сад, коммерческие помещения и благоустроенная парковая территория.

Владимир Дергачев отмечает, что «Ясный берег» — комплекс с отличным видом на исторический центр города. Находится непосредственно на берегу Оби. И, что немаловажно, имеет пешеходную доступность до гипермаркета «Лента» и аквапарка «Аквамир». Игорь Зеленский также добавляет, что следующие дома ЖК запроектированы в формате бизнес-класса: «К тому же там, согласно концепции, появится великолепная набережная, это очень перспективный микрорайон!»

Площади квартир в жилом комплексе варьируются от 25,9 до 83,9 кв. метров. В готовых домах, по информации застройщика, стоимость «квадрата» на текущий момент начинается от 68 тыс. рублей, в строящихся — от 50 тыс. рублей.

Отзывы покупателей

«Дорога до центра города утром в час пик занимает не более 10 минут на машине, на автобусе — 15, с транспортом проблем не возникает. Более того, «Ясный берег» расположен между правым и левым берегом: такое расположение очень удобно и для тех, кто на левом работает, и для тех, кто на правом берегу».

«Очень порадовало качество квартиры. И материалы хорошие, и выполнено все на совесть! Многие пугают, что в новостройках нужно окна, двери менять сразу. Здесь же приятно, что застройщик ответственно подошел к «комплектации» квартиры и поставил все сразу качественное, а не «лишь бы было».

Микрорайон «Европейский берег» строится в Октябрьском районе Новосибирска между двумя мостами — Коммунальным и Бугринским неподалеку от станции метро «Речной вокзал».

Проект создается по типу европейского микрорайона — с местами отдыха и прогулок, спортивными площадками, велодорожками, а также различными объектами необходимой инфраструктуры — детским садом, школой, магазинами, аптеками, кафе, пекарней и медицинским центром. В общей сложности в «Европейском береге» будет возведено 30 домов (на данный момент сдано 17) в срок к 2025 году.

«Европейский берег» — проект со свободными от машин дворами, собственной набережной, интересными интерьерными решениями. Постоянно загруженная улица Большевистская, пожалуй, главная проблема данного объекта. Была бы удобная развязка — было бы отлично», — считает Игорь Зеленский.

В готовых домах «Европейского берега» приобрести квартиры можно по цене от 73 тыс. рублей за кв. метр, в строящихся — от 68 тыс. рублей.

Отзывы покупателей

«Хорошее расположение, если на своем автомобиле. Но досаждают пробки на улице Большевистской».

«Пожалуй, один из лучших микрорайонов из новостроек. Сделан качественно, добротно. Если совсем не придираться к застройщику, то меня все устраивает, рекомендую!»

2. Жилой комплекс «Оазис», ул. Лескова

Застройщик — ООО «АКД–Мета»

Количество баллов — 76

«Оазис» — неоднократный участник рейтинга новостроек «КС». Микрорайон начал возводиться в 2013 году, расположен на пересечении улиц Кирова и Каменской магистрали, в непосредственной близости от станции метро «Октябрьская» и торгово-развлекательного центра «Аура».

Проект со временем видоизменялся, а количество домов в нем возросло с 11 до 14. На данный момент сдано пять домов, в процессе строительства находятся еще три. Всего на территории микрорайона будет расположено более 3 тыс. квартир.

Интересная особенность «Оазиса» — собственный ландшафтный сити-парк площадью 1,5 га на территории комплекса с фонтанами, деревьями и газонами. Не так давно в микрорайоне также оборудовали собственную площадку для выгула собак. Согласно планам застройщика, в «Оазисе» со временем появятся еще два мини-парка по 0,5 га, расположенные рядом с крайними домами комплекса.

Стоимость квадратного метра в сданных домах ЖК «Оазис», по информации отдела продаж застройщика, составляет от 74 тыс. рублей, в строящихся — от 62 тыс. рублей.

Отзывы покупателей

«Приятно возвращаться домой, прогуливаться у дома. Для детей есть абсолютно все — огромное количество качелей, лазилок, огромная песочница, скоро сделают и для скейтеров мини-парк, недавно еще и фонтан запустили. Есть специальный огороженный участок для выгула собак».

«С ростом количества домов, казалось бы, растет доход застройщика и УК, и та высокая планка не должна опускаться, а наоборот, все должно улучшаться. Ан нет. Обслуживание с каждым годом, к сожалению, становится хуже».

3. Квартал «Панорама», ул. Немировича-Данченко

и жилой комплекс «Стрижи», ул. Кубовая

Застройщики — компания «Сибакадемстрой», ГК «Стрижи»

Количество баллов — по 75

Строительство объекта ведется на левом берегу Оби, неподалеку от площади Лыщинского и Коммунального моста. Проект предполагает восемь монолитно-каркасных домов переменной этажности — 9–25 этажей. На текущий момент сдано в эксплуатацию два дома.

«Панораму» отличает хорошая пешеходная доступность до станции метро «Студенческая» и берега Оби. А из окон квартала открывается вид на правобережный Новосибирск в районе Октябрьского моста», — рассуждает Владимир Дергачев.

Как и в «Европейском береге», в «Панораме» компания «Сибакадемстрой» реализовывает интересные архитектурные решения фасадов, основанные на сочетании светлой штукатурки, панорамных окон и витражного остекления галереи. На первых этажах домов запроектирована торгово-офисная галерея с отдельным входом. В планах застройщика — устройство пешеходных зон с аллеями и газонами, устройство игровых площадок и мест для занятий спортом, обустройство зон отдыха.

Площади квартир в «Панораме» варьируются от 24,5 до 139,5 кв. метров. Стоимость «квадрата»: 71 тыс. рублей в готовых и 67 тыс. рублей в строящихся домах.

Отзывы покупателей

«На стройке бываю почти каждую неделю, издалека наблюдаю каждый день. И с каждым днем заметны изменения. Сейчас очень активно доделывают фасад».

Строительство жилмассива «Стрижи» стартовало в 2012 году в Заельцовском районе Новосибирска, на улице Кубовой. Микрорайон в том числе включает жилые комплексы «Светлая Роща», «Начало мая», «Солнечные часы», «Эволюция» и «Кленовая аллея».

У района хорошая транспортная доступность — порядка 10–15 минут на автомобиле до площади Калинина, также курсируют несколько маршрутов общественного транспорта до станции метро.

В составе «Стрижей» — многоквартирные дома от 5 до 13 этажей. На сегодняшний день это не микрорайон, а целый небольшой город с собственными парками, детскими садами, школами, магазинами и другой необходимой инфраструктурой. Сейчас застройщик занимается возведением ряда очередей комплексов «Начало мая», «Солнечные часы» и «Эволюция». Их сдача намечена на 2018–2021 гг. По информации пресс-службы ГК «Стрижи», в микрорайоне уже сдано 175,8 тыс. кв. метров, планируется к сдаче — 99,7 тыс. кв. метров.

Квартиры в готовых домах микрорайона продаются по цене от 62 тыс. рублей за «квадрат», в строящихся очередях — от 58 тыс. рублей.

Отзывы покупателей

«Теплые и уютные квартиры. Чистый воздух. Большие детские площадки с видеонаблюдением. Шлагбаумы защищают нашу парковку от нежданных гостей! Просторные чистые подъезды, УК всегда своевременно убирает снег».

«Хорошее соотношение цены и местоположения».

4. Жилой комплекс «Шесть звезд», ул. Аникина

Застройщик — ООО «Капитал инвест» НСК

Количество баллов — 72

ЖК «Шесть звезд» спроектирован как комплекс из шести 26-этажных домов, которые возводятся на Северо-Чемском жилмассиве. В непосредственной близости от комплекса расположены торговый центр «МЕГА», парк «Березовая роща», Бугринский мост и станция метро «Площадь Маркса».

На данный момент сдана первая очередь строительства, состоящая из двух домов по улице Аникина. Площадь квартир в проекте варьируется от 29 до 107 кв. метров. В квартирах на последних этажах — 25-м и 26-м — высота потолков составляет более трех метров, в большинстве квартир предусмотрены гардеробные.

В отличие от других рассматриваемых жилых комплексов, «Шесть звезд» выполнен в стилистике архитектурного неоклассицизма: так, в качестве основных структурных элементов использованы несущие колонны. По мнению Игоря Зеленского, проекту требуется разве что утвердить строительство спортивного комплекса, и тогда он бы мог претендовать уже на лидерство рейтинга комплексов комфорт-класса в Новосибирске.

Стоимость квадратного метра в готовых домах ЖК «Шесть звезд» сейчас составляет 63,4 тыс. рублей, в строящихся — от 48 тыс. рублей.

Отзывы покупателей

«Много пересмотрели, остановились на этом. Расположение, если разобраться, неплохое — рядом есть все необходимое: садик, школа, стадион, магазины. Я работаю на правом берегу, по­этому не хотели сначала на левый вообще соваться, за пробки переживал. Но остался доволен, стоит только улица Ватутина, да и если выехать на 10–15 минут раньше, то вообще быстро все проскакиваешь».

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