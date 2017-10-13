Топ-менеджеры крупных региональных энергетических компаний всегда находятся в поле зрения деловых и властных кругов. В качестве генерального директора АО «СИБЭКО» Руслан Власов начал уже второй отопительный сезон. Свой пост энергетик занимает уже год. «КС» решил разобраться, что он успел сделать за это время, и какие результаты продемонстрировала компания под его руководством.

Руслан Власов занимает пост главы АО «СИБЭКО» чуть больше года — его назначение прошло 31 августа 2016 года. Оценить результаты его деятельности можно по нескольким направлениям. Одним из наиболее наглядных критериев могут служить финансовые показатели компании.

С учетом того, что отчетности «СИБЭКО» за текущий год в открытом доступе пока нет, «КС» вместе с аналитиками проанализировал данные за 2016 год. Результаты, которых добилась компания по итогам минувшего года за время руководства Сергея Анфимова и частично Руслана Власова, свидетельствуют о положительной динамике ее развития.

Согласно отчетности компании по РСБУ, в 2016 году выручка «СИБЭКО» составила 28,2 млрд руб., что на 7,3% больше, чем в 2015 году. При этом показатель EBITDA составил 4 млрд руб., что на 17,3% больше, чем в 2015 году, проанализировал данные заместитель генерального директора ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. Чистая прибыль компании за 2016 год составила 1 млрд руб., что на 5,1% меньше, чем в 2015 году. «Увеличение выручки компании может свидетельствовать об успешности ее работы, что весьма важно, ведь положение дел в экономике оставалось сложным. Отчетности в 2017 году компания не предоставила, но можно отметить следующее. Во-первых, ввод в промышленную эксплуатацию багерной насосной станции, а это был ключевой проект инвестиционной программы на текущий год, — оценивает деятельность «СИБЭКО» эксперт. — Также можно упомянуть недавнее предложение компании взять в концессию с 2018-го по 2023 год объекты теплоснабжения города, вложив 655 млн рублей. Показательна и работа завода «Элсиб», которым владеет компания, так, выручка предприятия по итогам 2016 года составила 2,3 млрд рублей, что на 35,29% больше, чем в 2015 году. Очевидно, что компания нормально работает, причем не только выполняет текущие обязательства, но и развивается, планирует будущую деятельность, умело управляет принадлежащими активами, причем это происходит в весьма непростых экономических условиях».

Также в заслугу Руслану Власову заместитель генерального директора ИК «ФИНАМ» ставит своевременное начало отопительного сезона. «Насколько можно судить по текущей ситуации, компания начала отопительный сезон, и каких-либо чрезвычайных ситуаций не отмечено. Еще один пример: летом этого года рейтинговое агентство «Эксперт» (RAEX) присвоило рейтинг качества управления закупочной деятельностью компании на уровне РКЗ 8 «Высокое качество управления закупочной деятельностью». Все вышесказанное вряд ли было бы возможно без умелого руководства компанией, причем на высоком профессиональном уровне, уделяя внимание всем аспектам деятельности, так что работу топ-менеджмента можно считать эффективной», — говорит заместитель генерального директора ИК ФИНАМ».

Если рассматривать ситуацию внутри компании и изменения в ее организационной структуре, то, как стало известно корреспонденту «КС», в «СИБЭКО» в этом году планируют перенести аварийно-диспетчерскую службу в Новосибирске с ул. Пролетарской, 167 на ул. Большую, 256а. При этом некоторые сотрудники с таким решением не согласны. По их мнению, это способно снизить оперативность решения вопросов, связанных с чрезвычайными ситуациями. На сегодня диспетчерская обслуживает четыре района (Октябрьский, Железнодорожный, Заельцовский и Центральный) и работает в круглосуточном режиме. По словам сотрудников «СИБЭКО», решение компании продиктовано оптимизацией расходов за аренду. Таким образом, на предприятии планируют сэкономить порядка 3 млн руб.

В компании эту информацию подтвердили. Перевезти аварийно-диспетчерскую службу в здание по ул. Большой, 256а в «СИБЭКО» намерены до декабря текущего года. Эти мероприятия, как ответили в пресс-службе компании, на оперативности устранения чрезвычайных ситуаций не скажутся.

Важным показателем деятельности компании может служить уровень аварийности. По данным Министерства энергетики РФ, за 9 месяцев 2016 года в АО «СИБЭКО» произошло снижение количества аварий котельных и турбинных агрегатов с 28 до 23 случаев (–17,9%), а сетевая аварийность по итогам отопительного сезона 2015–2016 годов уменьшилась на 30%.

Тем не менее в конце 2016 года в компании выступили с инициативой повысить тариф на тепло и горячую воду с запланированных 4,9% до 14,9%. За счет увеличения тарифа в «СИБЭКО» надеялись выручить 644 млн руб. на модернизацию и ремонт. На эти дополнительные средства компания намеревалась провести ремонтные работы на 10 км тепловых сетей и работы по модернизации тепловой изоляции на протяжении 24 тыс. погонных метров. Также эти средства планировалось направить на повышение качества горячей воды и заменить для этого пару барабанов на котельных установках теплопроизводительностью 360 Гкал/час.

Частая ротация в последнее время стала в «СИБЭКО» трендом, которому мало кто рад

В то же время статистика по травматизму на производстве за последний год в «СИБЭКО» ухудшилась. По данным сибирского управления Ростехнадзора, на предприятии в 2015 году произошел один подобный случай, в 2016-м — три, а в 2017-м, который еще, как известно не завершился, — уже восемь. При этом анализ обстоятельств выявил, что это происходит по причинам низкой подготовленности и осведомленности персонала по выполнению приемов, влияющих на безопасность рабочего процесса, а также низкой технической надежности энергоустановок.

Одним из последних громких случаев, который произошел на «СИБЭКО», стала авария на ТЭЦ-2. В результате в конце августа без электричества остались порядка 18 тысяч горожан. Как сообщили в самой компании, инцидент произошел в результате возгорания трансформатора. Никто из работников компании не пострадал. Ущерб в «СИБЭКО» оценили в 60 млн руб.

«Авария на ТЭЦ-2 произошла не по причине изношенного оборудования. Трансформатор вышел из строя. До этого он подвергался ремонту. В любом случае перед его запуском не были проведены предварительные испытания в соответствии с нормативами на электрическую прочность. Опять человеческий фактор. При этом напомню, как бы это ни звучало, но в жизни существует неизбежность несчастных случае и аварий», — говорит о происшествии бывший генеральный директор АО «Новосибирскэнерго», профессор, доктор наук Виталий Томилов.

Происшествие послужило поводом для обсуждения в политических и деловых кругах возможной смены руководства в компании. Впрочем, частая ротация в последнее время стала в «СИБЭКО» трендом, которому мало кто рад.

Напомним, что Руслан Власов год назад на посту генерального директора сменил Сергея Анфимова. Сергей Анфимов, к слову, руководил компанией всего лишь год. До него на протяжении семи лет энергосистемой области управлял Александр Пелипасов. До перехода в «СИБЭКО» Руслан Власов занимал должность технического директора АО «Бийскэнерго», начав в 2002 году с машиниста-обходчика по котельному оборудованию. Генеральным директором «СИБЭКО» он был назначен в конце августа 2016 года.

В качестве возможного кандидата на этот пост собеседники «КС» называют управляющего директора — технического директора АО «СИБЭКО» Алексея Лымарева. Нынешний технический директор также имеет профильное образование, и был назначен на эту должность Русланом Власовым в 2016 году. В целом свою трудовую деятельность он начал также в энергетической отрасли в 1994 году в качестве машиниста-обходчика по турбинному оборудованию в котлотурбинном цехе ТЭЦ-5 АООТ «Новосибирскэнерго». С 2009-го по май 2011 года возглавлял техническую дирекцию ОАО «СибирьЭнерго», с 2011 года — работал в должности исполнительного директора АО «Бийскэнерго».

Тем не менее ни один из собеседников «КС» позитивно не воспринял возможную очередную смену генерального директора АО «СИБЭКО».

«Руслан Власов как управленец — очень контактный. Очень важно то, что он выходец именно из энергетической отрасли, а энергетики — это особая каста. У генерального директора «СИБЭКО» получилось наладить контакты как с городскими, так и с областными властями, а также с бизнесом. Думаю, что эти отношения и в дальнейшем будут эффективно развиваться. Конечно же, «СИБЭКО» сейчас тяжело c точки зрения того, что инвестиционная стратегия, разработанная на текущий год, не была принята, но уверен, что компания успешно преодолеет достаточно стандартные для нее трудности. Тем более что начало отопительного сезона свидетельствует о том, что область к зиме готова. Единственное, что хотел бы отметить, так это корпоративную культуру «СИБЭКО», отличающуюся постоянной, если не сказать большего, слишком частой ротацией руководителей. В нынешних условиях это не самое удачное решение», — комментирует ситуацию вице-президент межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) Владимир Женов.

Даже депутат Совета депутатов Новосибирска, лидер регионального отделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин, который активно выступал против повышения тарифов на ЖКХ и резко критиковал АО «СИБЭКО», относительно действующего руководителя высказался без ожидаемого скептицизма. «Мне сложно оценивать деятельность Руслана Власова на посту генерального директора АО «СИБЭКО». Мне не Руслан Власов не нравится — мне «СИБЭКО» не нравится. Малопонятна была его позиция по увеличению тарифов. Те вопросы, которые мы пытались решить, также не увенчались успехом. Но, в принципе, вопросов больше не к Руслану Власову, а к самой структуре. Руководители могут лишь немного изменить ситуацию. А стоит менять или нет? Так это у нас сегодня тенденция такая — всех менять», — рассуждает в свете последних событий с отставками и назначениями губернаторов, в том числе и в ряде сибирских регионов, Вячеслав Илюхин.

Руслан Власов как управленец — очень контактный

Против ротации высказался Виталий Томилов, который на протяжении 20 лет руководил «Новосибирскэнерго», впоследствии ставшим АО «СИБЭКО»: «Я не знаком с Русланом Власовым, но знаю его трудовую биографию, и это будет нехорошо, если его отправят в отставку. Я видел его, когда он еще работал в Бийске. Мне он понравился. Это молодой человек, который знает свое дело. При всех его плюсах и минусах, он после меня единственный из руководителей, которого можно назвать профессионалом. И в этом у меня нет никаких сомнений. Он понимает процесс, а остальные были любителями. Я не навязываюсь, но если он сочтет нужным, я готов встретиться. Мой стаж на производстве в энергетике — 43 года, из них 40 — руководителем на разных уровнях», — предложил бывший генеральный директор АО «Новосибирскэнерго».

Ожидается, что акционеры «СИБЭКО» могут принять решение по топ-менеджеру компании до конца текущего года. «КС» продолжит следить за дальнейшим развитием событий.

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