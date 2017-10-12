Представитель Сбербанка, являющийся конкурсным кредитором Владимира Кехмана, предложил не пускать банкрота за границу. Соответствующее сообщение опубликовано в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Бизнесмену и генеральному директору новосибирского театра оперы и балета Владимиру Кехману, который проходит процедуру банкротства, могут запретить выезжать за пределы РФ, если Арбитражный суд удовлетворит соответствующее обращение. Предложение обратиться в арбитраж по поводу запрета Кехману выезда за границу поступило от Сбербанка.

«Данное предложение было аргументировано тем, что Кехман В.А. неоднократно совершал поездки, в том числе зарубежные, на осуществление которых только на авиаперелеты должником было израсходовано более 4 млн рублей, в то время как арбитражным судом из конкурсной массы не исключались какие-либо средства для личных потребностей должника», — указано в опубликованном сообщении.

В 2016 году финансовый управляющий уже подавал аналогичное ходатайство, но суд отказал, сославшись на условия работы директора театра, предполагающие зарубежные командировки.

По итогам собрания кредиторов также было решено обратиться в Арбитражный суд с просьбой о продлении срока реализации имущества Кехмана на полгода, так как представитель Сбербанка подозревает должника в сокрытии активов. Кроме того, все кредиторы проголосовали за обращение в суд по вопросу, в котором содержится просьба не освобождать бизнесмена от долгов: сумма требований кредиторов составляет свыше 9 млрд рублей.

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