Сбербанк просит Арбитражный суд запретить Владимиру Кехману выезжать за рубеж

 
 
Владимир Кехман. Фото Михаила Перикова

Представитель Сбербанка, являющийся конкурсным кредитором Владимира Кехмана, предложил не пускать банкрота за границу. Соответствующее сообщение опубликовано в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Бизнесмену и генеральному директору новосибирского театра оперы и балета Владимиру Кехману, который проходит процедуру банкротства, могут запретить выезжать за пределы РФ, если Арбитражный суд удовлетворит соответствующее обращение. Предложение обратиться в арбитраж по поводу запрета Кехману выезда за границу поступило от Сбербанка.

«Данное предложение было аргументировано тем, что Кехман В.А. неоднократно совершал поездки, в том числе зарубежные, на осуществление которых только на авиаперелеты должником было израсходовано более 4 млн рублей, в то время как арбитражным судом из конкурсной массы не исключались какие-либо средства для личных потребностей должника», — указано в опубликованном сообщении.

В 2016 году финансовый управляющий уже подавал аналогичное ходатайство, но суд отказал, сославшись на условия работы директора театра, предполагающие зарубежные командировки.

По итогам собрания кредиторов также было решено обратиться в Арбитражный суд с просьбой о продлении срока реализации имущества Кехмана на полгода, так как представитель Сбербанка подозревает должника в сокрытии активов. Кроме того, все кредиторы проголосовали за обращение в суд по вопросу, в котором содержится просьба не освобождать бизнесмена от долгов: сумма требований кредиторов составляет свыше 9 млрд рублей.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.
 КОММЕНТИРОВАТЬ
 

1 КОММЕНТАРИЙ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  