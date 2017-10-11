Как стало известно «КС», на текущий момент идет сделка по приобретению федеральной компанией «Магнит» крупного сибирского ритейлера — группы компаний «Холидей». Информацию об этом «КС» подтвердил один из поставщиков «Холидея» и источник внутри группы компаний. По предварительным данным, в собственности у основного бенефициара ГК «Холидей» Николая Скороходова останутся бренды «Холди Дискаунтер» и «Фермер-центр», остальной бизнес перейдет к АО «Тандер».

Согласно информации, попавшей в распоряжение «КС», планируется, что уже с 1 января 2018 года большинство магазинов группы компаний «Холидей» перейдут под бренд «Магнит». Как сообщил «КС» источник, знакомый с ситуацией внутри компании, у основного бенефициара «Холидея» Николая Скороходова останутся бренды «Холди Дискаунтер» и «Фермер-центр», а сети «Холидей Классик», «Сибириада», «Планета Холидей», «Кора», «Турне», «Палата» — войдут в состав компании «Магнит». Связаться с господином Скороходовым на момент публикации не удалось. В самой группе компаний «Холидей» от комментариев отказались.

Напомним, что ГК«Холидей» на сегодня является крупнейшей торговой сетью в Сибири, реализующей продовольственные и непродовольственные товары. Основана в 2000 году Николаем Скороходовым совместно с партнерами по инвестиционной группе «Лэнд». Около 500 магазинов группы расположены в семи регионах России: Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской и Тюменской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях. «Компания Холидей» входит в ТОП-200 крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes. Штат сотрудников – около 20 тыс. человек.

Выручка «Холидея» в 2016 году превысила 58,7 млрд рублей, чистая прибыль — 241,4 млн рублей. Основным владельцем ООО «Компания Холидей», по информации ЕГРЮЛ, значится H.S.R. Holiday siberiada retailing group limited с долей 99,92%, еще 0,08 — у Fillmark Investments Limited.

Напомним, что весной 2012 года группу компаний «Холидей» планировала приобрести X5 Retail Group. На тот момент сделка не состоялась, «Холидей» же значительно продвинулся вперед, открыв за год более 150 магазинов. По данным источников «КС», группа компаний предпринимала усилия для роста инвестиционной привлекательности бизнеса. Для этого в частности нерентабельные магазины сети переформатировались под новый бренд «Холди Дискаунтер». Также группа компаний начала открывать флагманские премиальные магазины, которые должны были стать ее визитной карточкой. Одним из них стал магазин около метро «Березовая роща», на втором этаже которого был открыт еще один проект Николая Скороходова — город профессий «Солнечный город».

В свою очередь компания «Магнит» — крупнейший по количеству точек продуктовый ритейлер России, была создана в Краснодаре миллиардером Сергеем Галицким в 1994 году. В сеть входит почти 15 тыс. торговых точек, из них 11,1 тыс. работают в формате «магазин у дома», 240 гипермаркетов, 190 магазинов «Магнит Семейный» и 3300 — «Магнит Косметик». Магазины «Магнит» есть в 2567 населенных пунктах, почти две трети — в городах с населением менее 500 тыс. человек.

В 2016 году оптовые продажи «Магнита» выросли в два раза: до 5,6 млрд рублей — примерно 0,5% общей выручки. Выручка компании по итогам первого полугодия 2017 года выросла на 6,4%, до 555 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась более, чем на 20%, до 21 млрд рублей. В июле ритейлер понизил прогноз роста продаж на 2017 год с 9–13% до 9–11%: с начала года компания активно избавляется от убыточных магазинов. За I полугодие 2017-го было закрыто более 160 магазинов разного формата.

По операционным и финансовым показателям стоимость всей группы компаний «Холидей» на текущий момент эксперты оценивают в 46,9 – 58,5 млрд рублей.

«Федеральные ритейлеры ведут сейчас активную экспансию в регионы, — говорит аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. — Высокий уровень конкуренции предполагает практически обязательное присутствие ведущих торговых сетей даже в удаленных регионах страны. При этом приобретение готовых сетей весьма распространено, так как такой подход позволяет существенно снизить операционные расходы за счет имеющейся логистической сети, налаженных связях с поставщиками, отстроенную схему управления».

Фактически, федеральному ритейлеру, по словам Коренева, остается организовать ребрендинг приобретаемой сети и провести определенную реорганизацию структуры управления для того, чтобы органично вписать ее в уже имеющуюся. По данным «КС», сотрудникам «Холидея» уже объявили о предстоящих сокращениях, которые могут затронуть более половины персонала. Сейчас в компании работают около 20 тысяч человек.

«Указанная сделка, несомненно, приведет к усилению конкуренции как между уже имеющимися в регионе ритейлерами, так и к более высокой конкуренции с малоформатными магазинами», — заключает Коренев.

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