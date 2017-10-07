Сегодня в Новосибирске собрались сторонники оппозиционного политика Алексея Навального. По информации мэрии Новосибирска, акция не была санкционирована. Однако столкновений с полицией или задержаний не произошло.

Сторонники Алексея Навального собрались в Первомайском сквере в центре Новосибирска, проигнорировав предложение мэрии города организовать акцию в парке «Городское начало» на набережной. На мероприятии присутствовали руководитель штаба Навального в регионе Сергей Бойко и общественник Андрей Гладченко. Правоохранительные органы и сотрудники мэрии просили участников акции перейти на выделенную площадку, однако они отказались. По словам Сергея Бойко, одно из требований акции — дать Алексею Навальному принять участие в президентских выборах 2018 года.

Согласно точному подсчету численности по панорамной фотографии, в несанкционированной акции приняло участие 618 человек (подсчет осуществило движение «Суть времени»). В руках активистов были плакаты, посвященные как поддержке арестованного политика Алексея Навального (такие как «Отвалите от Навального), так и местной политической ситуации (например, «Юрченко В+ свободу»).

После завершения встречи часть собравшихся отправилась на прогулку, а часть пошла в штаб Алексея Навального.

Напомним, что в прошлый раз, когда в Новосибирск приезжал сам Алексей Навальный, в митинге участвовало 1829 человек. Летом также проходила несанкционированная акция, но на нее пришло всего 135 человек.

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