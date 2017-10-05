Получить пять миллионов под бизнес-план стало проще

В 2017 году российские предприниматели стали активно использовать кредитные инструменты для реализации бизнес-идей – впервые за последние 2-3 года.

Об этом говорит статистика банков. Уральский банк реконструкции и развития рассказал, что объем выдач кредитов малому и среднему бизнесу по сравнению с прошлым годом вырос на 44% (по состоянию на сентябрь 2017 г.). Чаще всего кредиты оформляют предприятия в сфере услуг, розничной и оптовой торговли.

Особенно характерны цифры по залоговым кредитам. Они выдаются на более крупные суммы, чем беззалоговые, и показывают, насколько предпринимателям интересно долгосрочное кредитование бизнеса. Статистика УБРиР говорит о значительном росте интереса к залоговым кредитам: по сравнению с 2016 годом объем заявок на них вырос почти на 15%. Самым востребованным стал экспресс-кредит под залог как имеющейся, так и приобретаемой недвижимости.

Как считает начальник управления развития услуг УБРиР Светлана Мызникова, спрос на этот кредит будет расти и дальше – в сентябре банк улучшил по нему условия. Так, минимальная ставка по кредиту снижена до 13%, максимальная сумма увеличена до пяти миллионов рублей, а срок – до пяти лет.

«Залоговые кредиты дают бизнесу большие возможности. Размер кредита до пяти миллионов рублей и рассмотрение заявки за трирабочих дня позволяют использовать средства для оперативной реализации бизнес-плана, финансирования проектов, срочного приобретения основных средств: автотранспорта, оборудования, недвижимости. А благодаря обеспечению банк может предложить самые интересные условия. Мы снизили ставки до минимального уровня с 2014 года», — подчеркнула Мызникова.

Как рассказали в банке, экспресс-кредит под залог недвижимости клиенты используют как аналог бизнес-ипотеки. Кредит берется под залог приобретаемой недвижимости, то есть имеющееся имущество компании отдавать в банк не нужно.

Экспресс-кредит «Под залог недвижимого имущества» от УБРиР оформляется предприятиям с годовой выручкой до 120 миллионов рублей и сроком фактической деятельности от 12 месяцев. Срок принятия решения с момента подачи заявки – три рабочих дня.

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