Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в интервью «КС» рассказал о том, что ожидает киноконцертный комплекс имени Владимира Маяковского.

Напомним, что слухи о возможном сносе ККК им. Маяковского появились в начале марта текущего года. В ряде СМИ прозвучала информация о том, что здание планируется снести, а на его месте построить бизнес-центр. Тогда мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что предприятие как кинотеатр не работает и не оправдывает себя экономически, однако тут же пояснил, что территория в любом случае будет использована для культурных целей, и решение о судьбе помещения пока не принято.

«Близится тот момент, когда мы будем вынуждены прекратить эксплуатацию ККК им. Маяковского. Мне лично, даже горько это осознавать. Но сейчас формат однозальных кинотеатров уже не актуален. Сегодня появились другие подходы. С экономической точки зрения кинокомплекс себя не оправдывает. Плюс само здание обветшало. Совершенно не хочется дожидаться, пока оно начнет физически разрушатся. Надзорные органы могут в любой момент сказать, что его использовать опасно. Есть разные предложения по этому объекту. Но для нас важно не исказить центр город, чтобы Красный проспект сохранил свой облик, чтобы осталась перспектива», — отметил в интервью «КС» Анатолий Локоть.

Отвечая на вопрос, какой именно объект нужен на месте ККК им. Маяковского, мэр города отметил, что речь точно не пойдет о жилой застройке. По его словам, Новосибирск испытывает недостаток большого хорошего концертного зала, в котором можно было бы проводить мероприятия городского масштаба и гастроли. «У муниципалитета такого помещения нет. При этом, конечно, нельзя делать так, чтобы площадка простаивала от мероприятия к мероприятию. Надо думать над экономикой. Есть несколько предложений. Объект видится как культурный центр, возможно, совмещенный с гостиницей. Но, повторю, важно, чтобы не портился внешний вид Красного проспекта, и соблюдались требования по этажности», — пояснил мэр города.

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