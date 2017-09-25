После митинга Алексея Навального в Новосибирске 22 сентября на набережной осталось много мусора, а «дорожка» из лопнувших воздушных шариков растянулась до самого автовокзала. По наблюдению корреспондента «КС», объемы оставленных отходов сравнимы с крупным городским праздником.

Мусор после митинга Навального, который проходил на набережной в Новосибирске в пятницу, убирали до понедельника, а по дороге к автовокзалу лопнувшие шарики с логотипом политика встречаются до сих пор.

На самой набережной после мероприятия осталось много пустых бутылок. Их убирают местные дворники. По наблюдению корреспондента «КС», объемы оставленных отходов сравнимы с крупным городским праздником.

Отметим, что точный подсчет численности показал, во встрече с Алексеем Навальным в Новосибирске через пять минут после ее начала участвовало 1829 человек (подсчет осуществлен движением «Суть времени» по панорамным фото). По информации мэрии Новосибирска, участников было больше — 3,5 тыс чел (по данным ИА Интерфакс).

Напомним, что на мероприятии Алексей Навальный говорил о значимости создания независимой судебной системы, о необходимости увеличения зарплат и расходов на образование, а также о переходе к контрактной армии.

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