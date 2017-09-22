Сегодня в Новосибирске состоялась встреча с Алексеем Навальным, организованная в форме митинга на набережной Оби.

По сообщению корреспондента «КС», посетившего мероприятие, на встречу пропускали через металлодетекторы, настроенные так, что участникам приходилось вытаскивать из карманов даже ключи и мелочь. Из-за этого на набережной выстроились огромные очереди, которые продвигались очень медленно. Однако, по оценкам очевидцев, общее количество прибывших на митинг не превысило нескольких сот человек.

В ходе митинга сторонники Алексея Навального раздали пришедшим воздушные шарики с логотипом политика. На сцене, помимо традиционных митинговых выступлений, состоялись и небольшие дискуссии.

Также стоит отметить, что рядом с митингом прошел пикет активистов Национального освободительного движения (НОД), которые выступали против Алексея Навального, называя его предателем России.

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