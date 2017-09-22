Сегодня в Новосибирске организован премьерный показ фильма «Матильда», вокруг которого развернулась широкая общественная дискуссия. Корреспондет «КС» сообщает с места, что перед входом в кинозал стоят активисты с протестными плакатами.

Надписи на плакатах: «Фильм Матильда — антироссийская провокация», «Осторожно, высокое содержание безумия», — и другие.

По сообщению корреспондента «КС», плакаты были развернуты буквально на несколько минут: у входа в торговый центр «Галерея Новосибирск» и перед самим залом кинотеатра «Люксор». Напомним, что фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя выходит в официальный прокат 26 октября. Это историческая мелодрама, которая рассказывает об отношениях балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая Александровича (будущего императора Николая II). Предпремьерный показ в Новосибирске был организован по инициативе начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой. Фильм планировал посмотреть и губернатор Владимир Городецкий. А вот мэр Новосибирска Анатолий Локоть решил не ходить на показ.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter