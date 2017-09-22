В Кировском районе Новосибирска приступят к строительству центра спортивной гимнастики и игровых видов спорта. Об этом сегодня рассказали в мэрии Новосибирска.

На улице Петухова в Кировском районе Новосибирска в ближайшее время начнется возведение спортивного комплекса, площадь которого по предварительным оценкам должна составить 2,5 тыс. кв. м. В мэрии Новосибирска рассказали, что речь идет о центре для занятий спортивной гимнастикой и игровыми видами спорта. Предполагается, что в спортивных залах для волейбола и баскетбола трибуны будут способны вместить 2,5 тыс. зрителей. Кроме того, к центру будет примыкать гостиница на 50 мест.

В мэрии пока не стали делиться другими подробностями, но уточнили, что инициатива строительства такого объекта принадлежит Федерации спортивной гимнастики Новосибирской области и Фонду Е.А. Подгорного. Торжественная закладка объекта состоится в понедельник, 25 сентября.

К слову, на левом берегу под Новосибирском, в р.п. Краснообск в настоящее время ведется также возведение двух спортивных объектов. Здесь планируется в будущем году организовать полноценный спортивный кластер.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter