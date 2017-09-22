В Иркутске обсудили поставку российского лайнера МС-21 Индии

Самолет корпорации «Иркут» МС-21 может быть предложен Индии на льготных условиях. Речь об этом шла во время встречи губернатора Иркутской области и первого заместителя министра обороны Индии.

В пятницу, 22 сентября в правительстве Иркутской области состоялась встреча губернатора Сергея Левченко и первого заместителя министра обороны Индии Санджай Митроем. В частности, стороны обсудили поставку Индии нового российского лайнера МС-21, разработанного корпорацией «Иркут». Сергей Левченко, обращаясь к министру обороны Индии, предложил осуществить поставки на льготных условиях.

«Полагаю, что индийских авиаперевозчиков может заинтересовать приобретение авиалайнера МС-21 на льготных условиях. Сегодня ваша делегация посетила иркутский авиационный завод, надеюсь, что договоренности, достигнутые во время визита, будут воплощены и принесут пользу как Индии, Иркутской области, так и России в целом», — сказал глава региона.

Добавим, что сейчас Россия и Индия сотрудничают в рамках лицензионного производства военных самолетов СУ-30МКИ, которые также относятся к корпорации «Иркут». Самолеты собираются на заводах индийской корпорации HAL. Программа реализуется с 2000 года и должна завершиться до 2020 года.

«За это время индийской стороной были освоены фазы производства, сборки, а также испытаний самолетов. И в развитие отношений мы готовы предложить новые варианты технологического сотрудничества», — обратился к индийским коллегам Левченко.

Глава региона, кроме того, отметил, что Приангарье намерено развивать еще одно направление сотрудничества с Индией в области фармацевтической промышленности, производства лекарственных препаратов. Министр Санджай Митра добавил, что Индию интересует также развитие взаимоотношений между вузами и научными институтами.

«Под эгидой посольства Индии реализуется отдельная программа, которая предполагает сотрудничество между научным сообществом на более долгую перспективу», — рассказал Санджай Митра.

Напомним, недавно сообщалась о начале второго этапа летных испытаний МС-21-300 на 163-211 мест, являющегося базовой версией. В дальнейшем планируется запустить производство МС-21-200 вместимостью 132-165 мест и МС-21-400 на не менее чем 200 пассажиров.

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