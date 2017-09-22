Бинбанк рассказал о положительной динамике после решения ЦБ о санации

На фоне позитивных новостей о согласии Банка России на финансовое оздоровление Бинбанка ситуация с клиентами стабилизируется, рассказал Евгений Давыдович, председатель правления Бинбанка.

В новом обращении руководства Бинбанка председатель правления кредитной организации Евгений Давыдович отметил стабилизацию ситуации после решения ЦБ РФ о санации.

«Клиенты понимают, что у них нет оснований для беспокойства, поскольку поддержка ЦБ РФ позволяет обеспечить непрерывность деятельности Бинбанка на рынке банковских услуг», — говорится в сообщении.

Стабилизацию ситуации подтверждает динамика последних суток: объем снятия средств в Бинбанке снизился в три раза. При этом количество звонков клиентов в контакт-центр уменьшилось за сутки в пять раз. Многие вкладчики, которые ранее заказывали по телефону крупные суммы денег, перезванивали и отменяли свои заказы на позитивных новостях о банке.

«Важную роль сыграл не только информационный фон, но и слаженная, профессиональная работа всех сотрудников банка. Теперь мы ожидаем еще более позитивной динамики», — резюмировал председатель правления.

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