Совместное предприятие структур Сбербанка, АФК «Система, а также ООО «Звенигородская ДСК» получило контроль над новосибирской компанией, принадлежащей Альберту и Владиславу Кошкиным. Об этом сообщил «Интерфакс».

Московское «Объединенное мостостроительное предприятие», созданное в марте текущего года структурами Сбербанка, АФК «Система» и Звенигородской ДСК, стало обладателем акций «Сибмоста». Однако пока не раскрывается, какую долю приобрело предприятие. Альберт Кошкин, ранее являющийся основным владельцем «Сибмоста», останется в компании в своем прежнем статусе председателя совета директоров. Ссылаясь на самого Кошкина, об этом пишет «Интерфакс». По словам Альберта Кошкина, закрытие сделки состоялось еще 6 сентября.

В апреле, напомним, ФАС удовлетворило ходатайство Сбербанка о покупке 51% акций новосибирской компании, а в июне стало известно, что служба согласовала сделки от московских ООО «Объединенное мостостроительное предприятие» и ООО «Звенигородская ДСК», заявивших о приобретении 100% голосующих акций.

К слову, арбитражный суд Новосибирской области сейчас рассматривает иски «Экспобанка» с требованием признать бывших совладельцев «Сибмоста» банкротами. Размер требований по двум искам составляет 178,7 млн рублей.

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