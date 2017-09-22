Алексей Цыденов: «Правительство ждут бессонные ночи»

В пятницу, 22 сентября вступил в должность главы Республики Бурятия Алексей Цыденов. После церемонии инаугурации избранный глава поделился своими планами работы на посту.

Сегодня в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета прошла церемония инаугурации Алексея Цыденова, избранного главой Бурятии. Слова присяги, как рассказали в пресс-службе республиканского правительства, Цыденов произнес на русском и бурятском языках.

«В своей работе буду руководствоваться исключительно интересами наших жителей. Намерен действовать активно, с нацеленностью на результат. В любом деле возможны ошибки. Но обещаю — буду работать открыто и честно. Буду делать все, что в моих силах», — обратился к собравшимся в зале оперного театра Алексей Цыденов.

Напомним, за Цыденова проголосовало более 87% избирателей. Это были первые за последние 15 лет прямые выборы главы республики.

После церемонии вступивший в должность главы Алексей Цыденов рассказал СМИ, что кабинет министров теперь будет формироваться открытым конкурсом. Такую рекомендацию народным избранникам в регионах дал президент РФ Владимир Путин. Цыденов, отвечая на вопросы, не уточнил, кто из высокопоставленных чиновников покинет свой пост. О дальнейшей работе правительства он сказал, что его ждет «тяжелая работа и бессонные ночи». Среди задач, которые новый руководитель ставит перед бурятскими властями – это ликвидация очередей в детские сады и трехсменной учебы в школах. Кроме того, он напомнил о реализации проекта «Байкальская гавань» и пообещал, что регион ожидают хорошие дороги и новые виды производства.

«У нас не будет очередей в детские сады, трёхсменных школ, будут лучше дороги, более эффективное сельское хозяйство, появится новая промышленность, новые виды производства. Будет реализован проект «Байкальская гавань», — передает слова Цыденова ИА «Байкал-Daily».

К слову, после церемонии глава республики отказался от VIP-банкета в свою честь, объяснив это тем, что «говорить просто за здравие» — лишнее.

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