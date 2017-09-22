24 сентября в России отметят День машиностроителя. Отрасль, которая в последние годы никак не может выбраться из кризиса, вновь встречает профессиональный праздник с грузом накопившихся проблем. Впрочем, это справедливо отнести только к гражданскому машиностроению. У предприятий, выпускающих продукцию для оборонно-промышленного комплекса (ОПК), дела обстоят значительно лучше. О том, с какими планами сибирские компании встречают очередной рубеж, — в материале «КС».

В настоящее время в Новосибирске работает порядка 80 крупных и средних машиностроительных компаний. По мнению экспертов, сегодня есть основания говорить о некотором оживлении на этом рынке. «Предприятия ОПК Новосибирска в последние 3–4 года переживают некий ренессанс, — замечает заведующий базовой кафедрой организации малого и среднего бизнеса Новосибирского государственного университета экономики и управления Вячеслав Маркелов. — Среди них можно выделить АО «НИИ измерительных приборов — Новосибирский завод имени Коминтерна», Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова, ОАО «Корпорация Новосибирский Завод Электросигнал». За последние годы значительно увеличились объемы гособоронзаказа, к тому же они получают средства господдержки, необходимые для технического перевооружения», — добавляет эксперт. Участники рынка отмечают, что предприятия, выполняющие гособоронзаказ, загружены заказами до 2025 года. Среди перспективных разработок можно выделить комплексы ПВО C400 и C500, выпускаемые в НИИ измерительных приборов — на Новосибирском заводе имени Коминтерна. При этом, по мнению бизнеса, гражданское машиностроение буксует.

Впрочем, согласно данным Новосибирскстата, положительную динамику демонстрирует машиностроение во многих сегментах. Среди предприятий увеличение объема отгрузки наблюдалось в производстве электрического оборудования — на 57,9% (до 3159,7 млн руб.); производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 44,2%; производстве машин и оборудования — на 19,8% (до 3018,9 млн руб.); производстве транспортных средств и оборудования — на 18,4% (до 12 709,1 млн руб.).

Оптимистично оценивают текущую ситуацию и руководители компаний. Как сообщил «КС» председатель совета директоров ОАО «Машзавод Труд» Юнус Ислямов, в текущем году его предприятие вышло на докризисный уровень по объемам выпуска традиционной продукции — обогатительного оборудования для предприятий цветной металлургии. Продукция завода традиционно поставляется в Казахстан, Узбекистан и другие соседние страны с развитой горнодобывающей промышленностью.

Перспективным рынком для компании Ислямов считает угольную отрасль. «С предприятиями угольной отрасли мы пока работаем мало. Это как раз перспективное направление развития нашего завода. Есть интересные крупные тендеры, но их еще надо выиграть, на что очень надеемся», — замечает он.

Собеседник «КС» также отмечает возросшую конкуренцию со стороны российских производителей. Китайское оборудование, по данным Ислямова, стало менее востребовано, потому что «потребители повелись на дешевые китайские машины, но срок их работы разочаровал, и они вернулись».

Масштабная модернизация производства в ближайшие годы ожидает новосибирское ПАО «Тяжстанкогидропресс». По данным руководства компании, необходимый объем инвестиций для вывода предприятия на полную мощность (35 единиц оборудования в год) составляет не менее 2 млрд рублей.

В компании, где в конце прошлого года поменялась команда управленцев, строят амбициозные планы. При этом заместитель генерального директора по развитию ПАО «Тяжстанкогидропресс» Ольга Артемьева отмечает, что сегодня станкостроительная отрасль переживает не лучшие времена. «В то время как в России резко упал спрос на станки среди основных потребителей — машиностроительных предприятий, за рубежом разрабатывались и внедрялись станки нового поколения.

Научно-техническое отставание, вызванное параличом российской станкостроительной отрасли, сформировало текущую зависимость от иностранных производителей, — поясняет Ольга Артемьева. — Чтобы стать конкурентоспособным, нужно сделать серьезный прорыв в части конструкторских разработок». По мнению собеседника «КС», здесь заводу есть что показать.

«Если в прошлом году не было продано ни одного пресса, то в этом году заключены договоры на изготовление трех прессов, — говорит Ольга Артемьева. — В августе 2017 года в Индию был отгружен Командоаппарат к прессу гидравлическому для прессования нафталина усилием 10 000 кН модели Д0140Б. Ведутся переговоры с рядом крупнейших компаний РФ на поставку станков», — добавляет она.

Однако представители бизнес-сообщества, оценивая деятельность завода, считают, что говорить об оживлении в станкостроении пока преждевременно. «Тяжстанкогидропресс» делает трубы — водо- и газопроводные. Логичнее говорить об оживлении в трубопрокатном производстве, станочного оживления там нет», — высказывает мнение один из участников рынка.

Генеральный директор ОАО «Сиблитмаш» Анатолий Масалов с тревогой смотрит в будущее. Его предприятие, специализирующееся на производстве литейных машин, будучи электроемким производством, буквально вынуждено бороться за существование. «За последние три года мощность на электроэнергию выросла в 3,43 раза, — возмущается Масалов. — Поскольку мы являемся крупными энергопотребителями, 40–50% себестоимости продукции составляет плата за мощность. При этом цену за сентябрь я узнаю только 15 октября», — сетует он.

Анатолий Масалов уточняет, что его предприятие сегодня работает за счет литейного производства и металлургии, производя 20–25 тысяч тонн в год. Машиностроение на предприятии постепенно сокращается. Этому способствует и огромная конкуренция с Китаем.

Еще одним неприятным сюрпризом, по словам Анатолия Масалова, для машиностроителей может стать дополнительная налоговая нагрузка. «До недавнего времени в Налоговом кодексе была статья о том, что движимое имущество — станки, оборудование — не подлежит налогообложению в течение пяти лет. С 1 января 2018-го эту статью убирают — отдают на рассмотрение в регионы. Понятно, что с 1 января я буду платить, а ведь это фактически налог на инвестиции», — подводит итог он.

Председатель совета директоров ОАО «Машзавод Труд» Юнус Ислямов полагает, что одна из главных проблем отечественного машиностроения — острая необходимость в замене станочного парка. «В Европе, как правило, замена оборудования происходит раз в пять лет. Мы же новыми считаем станки, которым уже более 25 лет. Замена станочного парка без серьезной государственной поддержки невозможна», — добавляет он.

В соседней Кемеровской области данные статистики весьма оптимистичны. В первом полугодии индекс промышленного производства по виду деятельности «производство машин и оборудования» составил 130,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Как сообщили «КС» в департаменте промышленности администрации Кемеровской области, ряд машиностроительных предприятий региона смогли грамотно сформировать свои производственные планы. Среди них большинство компаний ожидаемо ориентировано на угольную отрасль.

«Анжеромаш» изготовил для шахты «Листвяжная» ленточный конвейер, разработанный с применением принципа модульности. Таким образом, на одну раму-модуль возможно собрать конструкцию разгрузочной, приводной секции или секции привода. Как пояснили в ведомстве, в России аналогичные модели со схожими техническими характеристиками не изготавливаются.

Также Анжерским машиностроительным заводом разработана и внедряется система функциональной диагностики редукторов скребковых и ленточных конвейеров по параметрам вибрации. Эта технология позволяет оценивать фактическое состояние редукторов и определять потенциальную неисправность до выхода оборудования из строя.

Рост объемов производства зафиксирован на ООО «Объединенные машиностроительные технологии» из Киселевска (+60%) и «Сиб-Дамель» из Ленинска-Кузнецкого (+77%). В администрации региона положительно отзываются о новых проектах этих предприятий. «Объединенные машиностроительные технологии» проектирует новые очистные комбайны повышенной энерговооруженности, крепи, высокопроизводительные ленточные конвейеры, искробезопасные системы управления горным оборудованием. «Сиб-Дабель» осваивает ремонт силовой гидравлики, а также изготовление барабанов ленточных конвейеров.

Есть оживление и в химическом машиностроении. «Кемеровохиммаш» расширяет номенклатуру производимой продукции, а также показывает рост объемов производства (+40%). Как сообщили «КС» в региональном департаменте промышленности, на текущий момент предприятие реализует проект по освоению комплекса оборудования для производства вертикальных цилиндрических аппаратов.

Также при поддержке Министерства образования и науки России предприятие занимается подготовкой производства вагона-цистерны для пищевых продуктов.

Вместе с тем справедливо заметить, что не все разработки региональных и российских предприятий находят место в реальном производстве. Так, например, в беседе с «КС» директор шахты «Усковская» Распадской угольной компании (входит в ЕВРАЗ) Алексей Хабаров отметил, что из всего российского горно-шахтного оборудования на его предприятии активно применяются только комбайны Копейского машиностроительного завода, сопоставимые по качеству с зарубежными аналогами. Других достойных образцов импортозамещения он пока не видит.

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