20-21 сентября в рамках форума «Новосибирск — город безграничных возможностей» в ТРЦ «Галерея Новосибирск» прошла выставка инновационных решений, способных помочь людям с ограниченными возможностями жить полной жизнью.

Выставка новейших ассистивных технологий и технических средств реабилитации открылась 20 сентября на четвертом этаже «Галереи Новосибирск». Она нацелена на представление инновационных технических средств реабилитации, абилитации и технологических решений в сфере обеспечения доступности объектов, услуг и жизнедеятельности инвалидов с целью продвижения разработок на региональном и федеральном рынках.

Участниками выставки стали разработчики и производители товаров и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения, производители или дистрибьюторы медицинских изделий или комплектующих, технологичного оборудования, приборов, продукции сферы здорового образа жизни. Свои разработки в первый день представили 37 участников, некоторые из них уже имеют за плечами опыт работы в «Городских технологиях» и на аналогичных форумах и выставках, но большинство проектов были представлены впервые.

В открытии выставки приняли участие ее организаторы: заместитель мэра Новосибирска Валерий Шварцкопп, начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева и руководитель департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

«Выставка организована департаментом промышленности, и мы вместе с Валерием Александровичем (Шварцкоппом. — «КС») сейчас имеем возможность посмотреть, какие технологии уже можно внедрить, — пояснил Александр Люлько. — Некоторые вопросы по социальной политике можно решить прямо здесь, найдя подходящее решение той или иной проблемы».

Много экспонатов предназначалось для немобильных пользователей. Например, новосибирская компания Caterwil представила образец коляски, способной подниматься и спускаться по лестницам. Большое внимание гостей привлекла кровать-трансформер Михаила Чеченина, реаниматолога и доктора медицинских наук.

Несколько стендов были посвящены программным продуктам, которые гости выставки также могли оценить на месте. Сразу несколько проектов представил СибНИИАУ, резидент Технопарка. Заместитель директора организации Виктор Мигунов продемонстрировал работу электронных информационных терминалов, рассчитанных как на слабовидящих, так и на слабослышащих. Для первых в конструкции были предусмотрены рельефные кнопки со шрифтом Брайля и аудиосопровождение текста, для вторых — визуальное отображение и сурдоперевод. Эти же разработчики представили «электронную трость» — мобильное приложение, с помощью которого можно перемещаться внутри помещений (ТЦ, МФЦ, учебные и медицинские учреждения) по специально проложенным линиям из полимерного материала, при попадании линии в поле зрения камеры смартфон вибрирует, показывая пользователю, что он на верном пути. Свои разработки представила и компания «2ГИС» — в ее программе среди прочих слоев и фильтров есть функция, позволяющая выделить места и организации, оснащенные пандусами для передвижения на коляске.

Большое внимание уделялось социализации лиц с ограниченными возможностями. Целый ряд представленных решений был посвящен адаптации инвалидов к участию в выборах, а также при получении образования — разработчики продемонстрировали программу дистанционного обучения и интерактивные электронные книги, разработанные ГУИМЦ МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Компания «Гало» представила на выставке проблесковый маячок, который призван снизить для пешехода или велосипедиста риск ДТП в темное время суток. Эта разработка актуальна не только для лиц с ограниченными возможностями, но и для всех жителей Новосибирска.

«Нас интересует вопрос практического внедрения, наша ключевая задача — помочь соответствующим службам определить, что нужно городу, и найти общий язык с теми, кто разрабатывает и выпускает готовые решения, — отметил Александр Люлько. — Они в свою очередь тоже находят ответы на вопросы, какие продукты востребованы для города».

Параллельно с выставкой в «Галерее» проходила форсайт-сессия «Я — социальный предприниматель» для студентов и школьников. Участники этого мероприятия обсуждали вопросы формирования образа будущего сферы социального предпринимательства в городе Новосибирске до 2030 года.

Задачей форсайта организаторы видели вовлечение молодежи в разработку инновационных технологий. Было важно научить их видеть возможные прорывные технологии, способные воздействовать на экономику и общество.

Мероприятия в «Галерее Новосибирск» проходят как часть форума «Новосибирск — город безграничных возможностей», работающий с 19 по 24 сентября. Более подробно о форуме можно узнать на его сайте городвозможностей.рф.

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