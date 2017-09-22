В жилом квартале разыграли золотую подвеску

В новосибирском квартале «Жуковка» 14 сентября для жильцов и гостей вечера провели лотерею, где самым желанным подарком стала золотая подвеска с логотипом квартала.

14 сентября в квартале «Жуковка» прошел праздничный вечер «Все краски осени». Изысканные закуски и напитки для гостей вечера приготовили винный дом Chateau Tamagne, «Добрянка» и Агрохолдинг ЗАО Птицефабрика «Октябрьская». Партнерами мероприятия также стали АО Россельхозбанк, компания Gorn development (ЖК «Нескучный home&spa»), ювелирный бутик Best Brilliants, картинная галерея «Частная коллекция», школа танца La Gracia и студия художественного витража «Индиго». Для собравшихся выступили танцовщицы фламенко. Мастер-класс по сервировке праздничного стола от салона Imperiа Grande провела Наталья Оспенникова. Также гости мероприятия провели тест-драйв разных моделей Porsche.

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«Я рад приветствовать жителей «Жуковки», гостей, тех, кто появился у нас впервые. Очень рад, что мероприятие у нас организовано при взаимодействии большого количества партнеров», — обратился к собравшимся участникам генеральный директор АО «Трансервис» Денис Вершинин. — Это действительно осенний праздник, праздник урожая, и я надеюсь, что вы проникнетесь этим духом. Недостаточно продавать квадратные метры, гораздо важнее образ жизни, среда, которая комфортна и соответствовала бы потребностям современных людей. Наслаждайтесь и получайте удовольствие от сегодняшнего вечера».

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Cтоит отметить, что призы от партнеров мероприятия могли получить все собравшиеся, а вот в розыгрыше главного приза приняли участие только жители квартала. Украшение, выполненное из белого золота с бриллиантами в форме логотипа жилого комплекса, выиграла одна из владелиц квартиры. Как рассказали соседи, мероприятие победительница не смогла посетить, потому что совсем недавно стала мамой. Подвеску по эксклюзивному дизайну изготовили в ювелирной компании Best Brilliants.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: www.zhukovka-nsk.ru

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