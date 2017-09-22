Бизнес-центр класса «А» «Кронос» выставлен на продажу. Недвижимость принадлежит ЗАО «Строитель», которое было признано в апреле банкротом.

Вчера на сайте Единого реестра сведений о банкротстве было опубликовано объявление о продаже бизнес-центра «Кронос» в Новосибирске по причине банкротства собственника – ЗАО «Строитель». Подача заявок на торги начнется с 24 сентября, а закончится 29 октября. Торги же пройдут 31 октября. Начальной ценой в объявлении названа сумма в 3,2 млрд рублей. На текущий момент в виде аренды в бизнес-центре площади обременения имеют ООО «Новосибирская телерадиокомпания», «Экспобанк», Сбербанк, «НБК-Банк» и другие. В этом же объявлении фигурируют 24 квартиры, принадлежащие банкроту и выставленные на продажу, а также другая недвижимость.

ЗАО «Строитель» основано в 2002 году. В портфеле ГК «Строитель» такие проекты, как уже упомянутый БЦ «Кронос», офис ОАО «Сибэко», «Кудряшовский мясокомбинат», жилые комплексы «Созвездие», «Тихая гавань», первый этап поселка «Новомарусино», ЖК «Статус», ЖК «Астра» и апартаменты Jet.

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