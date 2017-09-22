Александр Люлько: «Сейчас благоприятная ситуация для инвестирования в сельхозпромышленность»

28 сентября в Новосибирске пройдет XIII инновационно-инвестиционный форум. В этом году он посвящен теме «Сельхозмашиностроение и переработка агропродукции». Начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска АЛЕКСАНДР ЛЮЛЬКО рассказал «КС» о результатах прошлогоднего форума, о причинах и задачах нового форума инвестиций и инноваций.

— Александр Николаевич, XII инновационно-инвестиционный форум был посвящен энергетике. Как вы оцениваете его результаты спустя год?

— Во всем мире сейчас обсуждаются вопросы внедрения новых энергетических технологий, таких как использование возобновляемых источников, автономная энергетика и др. После прошедшего в прошлом году форума крупные промышленные предприятия, малый и средний бизнес в Новосибирске и области заметно заинтересовались альтернативными источниками энергии. Стоимость подключения к сетям сегодня очень дорогая, потери достаточно большие, до половины стоимости жилищных услуг в зимний период составляют платежи за отопление и горячую воду.

Альтернативные источники энергии, к примеру, солнечная, термальная энергии, позволяют автономно снабжать отдельные здания не только электроэнергией, но и отоплением, горячей водой.

Многие разработки, предложенные на XII инвестфоруме, сейчас внедряются и применяются на промышленных предприятиях, на хозяйственных и муниципальных объектах. Буквально вчера мы обсуждали вопрос об отоплении одной из школ города с помощью теплонасосов. Институт теплофизики СО РАН предложил проект ТЭЦ, в котором в качестве топлива используется мусор. В одном из районных центров Новосибирской области в качестве эксперимента такая котельная уже работает.

Специфическая новосибирская тема — троллейбусы на автономном ходу. Литий-ионные аккумуляторы для них производит завод «Лиотех», а электронную начинку делают две новосибирские фирмы — «АрсТерм» и «Ирбис». Первоначально проблема была в том, что такие троллейбусы значительно дороже, поскольку они снабжены дополнительным оборудованием. Существенные продвижения произошли за этот год в связи с тем, что правительство РФ приняло решение о субсидировании стоимостной разницы между троллейбусом с литий-ионным аккумулятором и обычным. В результате в прошлом году более 100 троллейбусов было закуплено Крымом, около 60 ушли в Санкт-Петербург, 14 даже купила Аргентина.

Мы видим, что инвестфорум по инновационной энергетике не прошел бесследно и дает результаты. Предложения, высказанные на нем институтами СО РАН, вузами и другими участниками, сейчас активнейшим образом внедряются.

— XIII инновационно-инвестиционный форум будет посвящен сельхозмашиностроению и технологиям переработки агропродукции. Почему была выбрана именно такая тема? В чем актуальность инвестиций в технологии сельского хозяйства?

— Напомню, что доля предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности составляет 22% от всей промышленности Новосибирской области. Сейчас в связи с санкциями, введенными против нашей страны, и нашими ответными санкциями поставлена задача импортозамещения — это первое. Кроме того, сейчас очень благоприятная ситуация для агропромышленности в связи с высоким курсом валюты, вследствие чего наша техника стала более конкурентоспособной по отношению к зарубежной. К тому же отечественная сельхозпродукция стала более востребованной внутри страны и значительно вытеснила зарубежные аналоги. А если развивается сельское хозяйство, значит, стоят задачи обеспечения его машинами. В связи с этим мы приняли решение провести XIII инновационно-инвестиционный форум по сельхозмашиностроению и переработке агропродукции.

Также есть еще одна причина, по которой мы этим занялись. Сегодня перед оборонно-промышленным комплексом страны президент и правительство поставили задачу освоить производство гражданской продукции. Предприятия ОПК задают нам вопрос, что выпускать. При этом в ОПК достаточно высокотехнологичные предприятия, которые, за счет государственных денег провели техническое перевооружение. Поэтому одна из основных целей форума — показать представителям промышленности и бизнеса, какая продукция востребована аграриями.

— В числе организаторов и участников форума есть представители науки…

— В форуме будут участвовать практически все институты Краснообска и Институт цитологии и генетики СО РАН. В качестве экспертов мы пригласили научного руководителя Сибирского федерального центра агробиотехнологий РАН Александра Донченко, директора Сибирского научно-исследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства Николая Иванова, ректора аграрного университета Александра Денисова и других наших известных ученых. В рамках форума будет очень интересный доклад ведущего научного сотрудника Института цитологии и генетики Дмитрия Афонникова о «точном земледелии». Сейчас много говорится о цифровой экономике, так вот «точное земледелие» — это цифровая экономика в сельском хозяйстве. Если коротко, это оцифровка всех земель, не только земельных участков, но и состояния и состава почвы, точное определение того, что и как выращивать, в каком количестве использовать удобрения, чтобы не портить почву и не тратить лишние ресурсы. Мы хотим проинформировать наших аграриев, что такие технологии уже есть, они уже применяются в передовых хозяйствах мира, а в нашей Академии есть мощные разработки, готовые для внедрения.

— На форуме будет присутствовать делегация Республики Беларусь. О ком идет речь? Чего вы ждете от этого участия?

— Накануне форума к нам приезжает премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, на форуме будет Валерий Иванов, возглавляющий Белорусский республиканский союз потребительских обществ. Одновременно пройдет ярмарка, посвященная белорусским товарам. С Белоруссией у нас совместное производство трамваев, теперь мы договорились о заключительном соглашении с «Гомсельмашем» о совместном производстве кормоуборочной техники. Я думаю, эта кооперация будет выгодна и для белорусской стороны, и для нас.

— Инновационных идей и разработок в России появляется много, но когда дело касается их внедрения, всегда говорят о серьезных проблемах. Как обстоят дела с внедрением новых технологий в сельском хозяйстве, чем здесь может помочь новосибирский форум?

— Во всем мире время от стадии проектной документации до вхождения в серию в сельхозтехнике занимает примерно два года, в зависимости от сложности.

На выставке научно-технических разработок, которая пройдет в рамках форума, будет представлено 14 предприятий, которые покажут не менее 50 образцов своей продукции. В их числе — «Агросэт», «Агро-И», «Спецоборудование 2», «Аэросоюз», «СТС Агро», «Сибагротехнопарк», «Агромаш», Завод «Сибсельмаш-Спецтехника». Мы должны не просто продемонстрировать новые технологии, но и предложить механизм их внедрения. Поэтому у нас будет целая секция, посвященная вопросам внедрения и инвестирования «Инвестиционная привлекательность Новосибирска для производителей сельхозтехники».

Задача этой секции — ускорить процессы внедрения.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter