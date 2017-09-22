В октябре 2017 года Новосибирский университет экономики и управления (НГУЭУ) отмечает 50-летний юбилей. Выпускник нархоза губернатор Красноярского края ВИКТОР ТОЛОКОНСКИЙ рассказал «Континенту Сибирь» о том, как случайный выбор вуза определил всю его жизнь, и как стремление к справедливости однажды помогло сдать экзамен. А еще поделился мыслями о том, какие знания и навыки необходимы сегодняшним топ-менеджерам, и в чем заключаются плюсы и минусы массового управленческого образования.

— Виктор Александрович, почему выбрали для обучения Новосибирский институт народного хозяйства, как тогда назывался НГУЭУ?

— Само по себе поступление в «нархоз» было в то время в чем-то необычным и оригинальным. Несмотря на то что институт открылся в центре города, его в Новосибирске не знали — когда я уже поступил и встречал знакомых, все путали его с сельхозинститутом. Поступил в него я случайно. Однажды встретил девочку из моего двора, она рассказала, что закончила первый курс в этом вузе. Я пошел посмотреть и сдал документы за один день до окончания срока. Поступить было сложно — требовалось набрать 14 баллов из 15.

В то время я серьезно занимался спортом, мы всей командой хотели поступать в НИИЖТ (Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта), я даже на летние соревнования брал с собой учебник физики. А когда поступил в нархоз и увидел его спортивный зал, который был меньше школьного, захотел вернуться в НИИЖТ. Пришел к знакомому завкафедрой, тот отправился к ректору, и мне сказали, что с теми экзаменами, которые я сдал, меня могут зачислить только на специальность «Бухгалтерский учет», а после первой сессии можно будет перевестись на другую. Сейчас это никого бы не смутило, бухгалтер — это распространенная, уважаемая профессия. Но в то время это звучало немного диковато, я подумал: «Я что, буду говорить знакомым, что учусь на бухгалтера?» Это очень смущало, и я остался в нархозе. Но, как говорится, все что ни делается — делается к лучшему. Получилось, что случайный выбор определил всю мою будущую жизнь. Конечно, поступая в институт, я скорее руководствовался какой-то интуицией, чувствовал, что я не технарь, а гуманитарное образование было тогда в городе представлено слабо. Это решение было, безусловно, мало осознанным, но так бывает иногда, что, сделав случайный выбор, ты потом всю жизнь благодаришь судьбу.

— Насколько знания и опыт, который вы приобрели во время обучения, оказались полезными и нужными для вас?

— Я и тогда понимал и сейчас помню об этом — на мой возраст выпали самые первые годы становления института. Это был второй или третий выпуск всего дневного отделения. А все-таки заочное образование и очное — это разные вещи. Конечно, в чем-то становление института сказывалось. Для меня была очевидная потребность после завершения учебы, а я окончил институт с отличием, продолжить образование. С другой стороны, я очень благодарен институту и преподавателям. В то время конкретной экономической специализации в вузах было очень мало. Это сейчас никого не удивишь самыми разными экономическими направлениями, а тогда было только инженерно-экономическое образование. Ряд наших отраслевых вузов — НИИЖТ, строительный, электротехнический — имели экономические факультеты. Но это была прикладная экономика, прикладная бухгалтерия, адаптированная под конкретные отрасли промышленности. А нархоз практически первым в огромном научно-образовательном Новосибирске сформировал программу широкого, основательного финансово-экономического образования. В нем эффективно развивались базовые экономические и управленческие дисциплины.

Получилось, что случайный выбор определил всю мою будущую жизнь

Очень правильным было то, что, несмотря на маленький набор, институт стремился к очень конкретным специализациям. Я заканчивал «планирование промышленности», а были еще такие специальности, как «материально-техническое снабжение», «экономика труда», «бухгалтерский учет», «финансы и кредит». Я благодарен институту за то, что была организована практика на больших заводах. Моей первой управленческой работой стало руководство отделом промышленности и товаров народного потребления в облисполкоме. И то, что я в институте проходил практику на Инструментальном заводе, диплом писал на Металлургическом заводе им. Кузьмина, очень помогло. Этот опыт позволил органичнее войти в систему управления.

— Остались в памяти педагоги вуза, которым вы особенно благодарны?

— Это Наталья Павловна Кащенко, которая читала у нас экономическую историю, Галина Павловна Матус, преподававшая технологию, Виктор Александрович Валовский. Особенно дорожу воспоминаниями о завкафедрой экономической географии Колобкове — уникальный профессор с энциклопедическими знаниями, о ректоре Первушине Викторе Александровиче, Михаиле Ивановиче Мусатове, возглавлявшем кафедру политической экономии, человеке, которого считаю своим учителем. Он оказал на меня больше влияние. Без первоначально особого моего желания привлекал к исследовательской работе, готовил к научным конференциям. Не будь его, я не согласился бы учиться в аспирантуре, потому что мне быстрее хотелось начать работать. Михаил Иванович привил интерес к чтению специальной литературы, настроил на аналитическую работу.

Вообще, помню очень много преподавателей, которые открывали новые для того времени горизонты мышления, новые возможности в своем развитии. Поэтому четыре года пролетели быстро. А еще так сложилось, что на первом курсе я серьезно заболел и очень много пропустил, обе сессии мне пришлось сдавать практически экстерном. Участие и внимание педагогов было очень ценным.

— А есть ли однокурсники, общение с которыми продолжилось после вуза, может, на последующих ваших местах работы?

— В мое время парни сразу после школы мало поступали, в основном приходили в вуз после армии. Они были постарше, с жизненным опытом побольше. А при том, что набор был маленький, а конкурс на место — огромный, ребята и в группе, и на потоке были очень интересными.

Участие и внимание педагогов было очень ценным

Безусловно, помню всех, с кем учился, с некоторыми долгое время потом работали, например, с Володей Лемайкиным в мэрии Новосибирска и в администрации области.

В те годы еще только складывались студенческие традиции, развивалось стройотрядовское движение, было мало спорта. Общежитие еще не появилось, поэтому мы не могли, как в больших вузах, у кого-то собираться. Плюс ко всему, на втором курсе я женился, на третьем — родилась дочь. Поэтому не скажу, что у меня была очень насыщенная событиями студенческая жизнь. Но то, что интерес к управленческой деятельности, первые профессиональные навыки сформировались именно там — это совершенно точно. Поэтому благодарю преподавателей и ребят, с которыми мы учились.

— Студенческие годы, как правило, оставляют в памяти множество ярких воспоминаний. Есть такие у вас?

— Их немного, потому что ранний брак и рождение ребенка выбили меня из обычной студенческой жизни. И все же есть моменты, которые запомнились навсегда. Хорошо помню, как на третьем курсе во время зимней сессии у меня родилась дочь, и буквально в этот день — 12 января — был экзамен по советскому праву. Я ничего не успел прочитать, да и не скажу, что предмет занимал много времени в курсе. В билете один из вопросов был посвящен договору купли-продажи, нужно было дать какое-то юридическое описание такого рода договорным отношениям. Сейчас все понимают, что это такое, арбитражные судьи, разбирая дела, связанные с такими договорами, загружены настолько, что с ног валятся, а тогда весь арбитраж области представляли всего три человека. Я взял билет и сказал преподавателю, что не подготовился по семейным обстоятельствам, но ведь люди пишут закон с позиции справедливости, так давайте я попробую сформулировать какие-то вещи так, как если бы я писал этот закон. Помню, он рассмеялся и удивился, и в конце концов поставил мне «хорошо» за стремление к справедливости. Хотя при этом подчеркнул, что закон и справедливость не всегда идентичны. Я тоже часто повторяю за ним эти слова. Когда решаются сложные вопросы, говорю, что невозможно с позиции справедливости определить все последствия, закон более конкретен, и без его соблюдения нельзя.

Я взял билет и сказал преподавателю, что не подготовился по семейным обстоятельствам

Помню, очень трудно сдавал «Вычислительные машины» и программирование, тогда это только начиналось, а для того, чтобы сдать «Бухучет», нужно было хорошо считать на счетах. Я для тренировки купил себе большие и щелкал ими. Все друзья над этим смеялись.

— В те времена нужно было уметь считать на счетах, а сейчас какие кадры, какие навыки экономике нужды более всего? Каково ваше напутствие как руководителя с большим опытом существующему вузу? На что нужно обратить внимание при подготовке специалистов?

— Это вопрос вечный. Несмотря на то что мы учимся всю жизнь и каждый день, каркас, основа сознания, формируется в концентрированные годы учебы. Да, потом прибавляется опыт, и многие выпускники успешно развиваются в сферах, выходящих за рамки полученного образования. Но по личному опыту, без тех четырех лет нархоза и четырех лет аспирантуры в университете в Академгородке многое в моей жизни сложилось бы иначе.

Конечно, над обновлением образования думать нужно. В частности, формировать специальное управленческое образование. В мое время его как такого не было. Я был специалистом по экономике промышленности, планированию промышленного производства. Когда сейчас ко мне приходят молодые специалисты и говорят, что они закончили обучение по специальности «государственное и муниципальное управление», у меня это вызывает много ассоциаций.

С одной стороны, профильное управленческое образование — это плюс. И то, что такая специальность появилась, — хорошо. Но то, что она стала массовой и ей обучают в большинстве вузов, предполагает очень повышенные требования к уровню подготовки. Для современной жизни особое значение приобретают компетенции, которые позволяют эффективно коммуницировать. Часто говорю об этом коллегам-управленцам.

Управленческая деятельность — это всегда коммуникации, психология, человеческие отношения, передача энергии, и это нельзя сформировать жесткими регламентами и научными подходами. Сейчас появляется много новых образовательных технологий, которые позволяют обмениваться энергией и учиться формировать команду, — это бизнес-тренинги, коучинг. Нужно понимать, что специалист в сфере управления может быть эффективным только как член команды, тут нельзя быть одному.

Каким бы компетентным ты ни был, нужно уметь синтезировать и интегрировать интеллект, умения, компетенции самых разных людей. Убежден, что любой управленец к своим профессиональным компетенциям должен уметь добавлять и личностный авторитет, и не только формулировать конкретные технологические, объективные, материальные задачи, но и заражать человека идеей, поднимать его уверенность в своих силах, в силах своего коллектива, своей отрасли, своего региона. Современное университетское образование должно учить и этому.

Каким бы компетентным ты ни был, нужно уметь синтезировать и интегрировать интеллект, умения, компетенции самых разных людей

Я стараюсь регулярно приходить в студенческие аудитории, встречаться с молодыми специалистами. На таких встречах часто напоминаю: мы живем в стране, которая обладает всеми ресурсами — природными богатствами, которых нет больше нигде, мощным промышленным потенциалом, высококвалифицированными кадрами. Сейчас говорят — санкции. Но и в советский период мы не могли нормально взаимодействовать с зарубежными партнерами. Еще 30–40 лет назад мы были на всех передовых рубежах, первыми вышли в космос, производили современное вооружение, осваивали уникальные территории. И все это при закрытой экономике.

Но вдумайтесь, сегодня при всех своих ресурсах мы в целом недостаточно эффективны. А эффективность создается управлением, системой экономических отношений, соединяющей многообразие действующих в обществе факторов.

Конечно, это более глобальная проблема, чем просто повысить уровень экономического образования. Если бы это было так легко, можно было бы массово отправлять всех на учебу в лучшие экономические школы мира, но вряд ли при этом что-то сразу изменится. Здесь требуются системные преобразования. Но то, что экономическое образование не должно отставать, — это совершенно точно.

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