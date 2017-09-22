Редакция «Континента Сибирь» совместно с Агентством инвестиционного развития Новосибирской области продолжает цикл материалов, задачей которых является анализ инвестиционного потенциала различных рай­онов Новосибирской области (НСО). В каждом из выпусков рубрики мы будем оценивать тот или иной район области, выявляя его сильные и слабые стороны с точки зрения привлечения вложений, формируя таким образом инвестиционный атлас НСО. В очередном выпуске цикла публикаций мы рассмотрим Кыштовский район.

Кыштовский район — самый северный район Новосибирской области, ее северо-восточная окраина. Это одна из немногих территорий в составе региона, где, помимо традиционных нерудных полезных ископаемых и природных ресурсов, существуют разведанные запасы нефти. Район находится на расстоянии 600 км от областного центра и занимает площадь свыше 11 тыс. кв. км. На юге и западе граничит с Венгеровским и Северным районами НСО. На востоке и на севере соседствует с Томской и Омской областями. Земли сельхозназначения занимают чуть более 38% от общей площади района. Большая часть территории, немногим менее 60%, — лесные угодья с промышленным потенциалом, превышающим 0,65 млн кубометров в год. В районе постоянно проживает около 11 тыс. человек, из них трудоспособного населения — 54%.

Экономический потенциал

Промышленно­производственный потенциал района в основном сконцентрирован вокруг аграрного сектора и ориентирован на переработку сельскохозяйственного сырья. В настоящий момент в районе действуют четыре крупных промышленных пищевых производства, выпускающие хлебобулочные, макаронные, мясные и кондитерские изделия, а также молочную продукцию.

Основу промышленного производства составляют четыре крупных предприятия: ЗАО маслозавод «Верх­Тарский», ГУП «Кыштовский Лесхоз», ООО «УЮТ», «Пищекомбинат Кыштовского ПТПО».

Доля сельского хозяйства в отраслевой структуре составляет порядка 30% от общего объема произведенных в районе товаров и услуг. Количество действующих сельскохозяйственных организаций, крестьянско­фермерских, а также подсобных хозяйств в течение последних нескольких лет остается стабильным. При этом на 20% выросло производство мяса и более чем на 30% зерна. По итогам 2016 года абсолютные показатели составили 3,2 тыс. и 7,5 тыс. тонн соответственно. Также по итогам года на 17% увеличены посевные площади.

Совместно с руководителями сельхозпредприятий разработана и реализуется программа развития аграрного производства, рассчитанная на 2017–2020 годы. Согласно программе, ежегодный прирост валовой продукции сельского хозяйства составит не менее 5%, ожидаемое вовлечение в севооборот выбывших посевных площадей на 6000 га, а кроме того, планируется значительное увеличение поголовья КРС за счет ввода в эксплуатацию пяти новых коровников общей площадью 7,8 тыс. кв. м.

Оборот розничной торговли за 2016 год составил немногим более 900 млн рублей. Направление демонстрирует плавное поступательное развитие в течение последних нескольких лет. В сравнении с 2015­м прирост по розничному обороту составил 8,5%. Сегодня на территории района работает порядка 160 стационарных торговых объектов, три предприятия общественного питания. Всего в сфере потребительского рынка и бытового обслуживания занято менее 8% трудоспособного населения района.

Сходную динамику показывает развитие малого и среднего предпринимательства. В районе зарегистрировано около 20 малых предприятий и более 200 частных предпринимателей, осуществляющих деятельность по таким направлениям, как транспортные перевозки, строительство, производство и реализация сельхозпродукции, торговля. За период с 2014­го по 2016 год общее количество зарегистрированных предприятий МСП выросло примерно на 10%.

По итогам 2016 года инвестиции в основной капитал составили порядка 320 млн рублей. Активно ведется строительство жилья —1,4 тыс. кв. м; инфраструктурных объектов — в 2016 году завершено строительство автомобильного моста. Освоено порядка 13 млн руб. Суммарный объем финансирования на развитие, реконструкцию и содержание дорожного фонда превысил 178 млн руб.

Николай Кузнецов,

глава Кыштовского муниципального района НСО: — Мы приветствуем сегодня любую предпринимательскую инициативу. В районе есть запас земель под животноводство и растениеводство. И это направление в последние годы получило хорошее развитие. То, как развиваются новые хозяйства, дает определенный повод для оптимизма. На мой взгляд, мы имеем отличные перспективы для развития мелкотоварного фермерского производства, что подтверждается успехами целого ряда хозяйств. Наиболее интенсивно в настоящий момент набирает обороты мясное скотоводство, основанное на канадской технологии, с круглогодичным свободным выгулом животных. Мы планируем, что в ближайшие годы у нас, по примеру Сергея Трушкова, появятся еще несколько таких небольших ферм на 300–400 голов мясного скота, преимущественно герефорд и симменталь. Все необходимые ресурсы у нас сегодня есть — плодородная земля, необходимая субсидиарная поддержка, а главное роскошные пастбища, которые как нельзя лучше подходят для упомянутой канадской технологии — разведения мясных бычков и коневодства. Ну и, конечно, мы рассмотрим предложения по воссозданию некогда развитого в районе масленичного производства — выращивание льна, рыжика, рапса. Это направление имеет хорошие перспективы, тем более учитывая, например, развитие технологий по созданию минерального топлива. Так что приглашаю всех поработать у нас и обещаю со своей стороны всяческое содействие в реализации проектов и планов.

Лидеры развития

Ярким примером инвестиционной привлекательности района может служить хозяйство омского предпринимателя Алексея Иуса. Чуть больше года назад он пришел в Ереминское и сумел кардинально преобразить работу местного хозяйства. Сегодня это одно из наиболее динамично развивающихся сельхозпредприятий района, которое не только демонстрирует самую высокую урожайность (15 ц/га), но и ежегодно наращивает посевные площади. А кроме того, здесь самая высокая в отрасли заработная плата по району.

Предприниматель не намерен останавливаться на достигнутом. В его дальнейших планах — реанимирование других простаивающих хозяйств района, кратное увеличение посевных площадей и развитие молочного скотоводства.

А вот предприятие Сергея Трушкова уже стало примером эффективности государственной поддержки частной предпринимательской инициативы. Получив в 2014 году грант на развитие семейной животноводческой фермы по направлению «мясное скотоводство», он в течение неполных трех лет в 4,5 раза увеличил поголовье КРС и в несколько раз — посевные площади, которые на сегодняшний день составляют порядка 770 га.

Беспрецедентным называют старожилы района завершившееся не так давно строительство нового предприятия в селе Воскресенка. Впервые с 90­х годов в районе с нуля создано новое современное производство, которое ощутимо отразится на промышленном потенциале района. Общие вложения составили порядка 17 млн рублей, и это на 100% частные инвестиции. Мини­завод по производству хлеба, хлебобулочной и снековой продукции позволил создать более 20 высокопроизводительных современных рабочих мест. Дальнейшее развитие производства предусматривает обеспечение производства собственным сырьем. Предприниматели уже подали заявку на выделение более чем 4000 га посевных площадей.

Александр Зырянов,

генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области: — Кыштовский район — один из самых отдаленных от областного центра. Но это не значит, что здесь нет привлекательности для инвесторов. Мы видим в районе большой потенциал, и совместно с руководством района будем его планомерно развивать.

Из возможностей, которые я хотел бы выделить, здесь есть условия для развития предприятий добывающих отраслей, и это может стать стимулом и для развития перерабатывающих мощностей. Сегодня район готовит условия для реализации крупных проектов в этой сфере. Еще одно направление, перспективное для Кыштовского района, — это развитие малых форм сельскохозяйственного производства. Здесь мы видим главную задачу в том, чтобы создать условия для их объединения. Это даст возможность для формирования значительных товарных потоков и, следовательно, обеспечит небольшим производителям выход на рынки сбыта. Сейчас мы активно изучаем опыт, наработанный в других регионах, и готовим предложения в адрес правительства Новосибирской области.

Перспективы развития

Создание промышленного кластера по лесозаготовке и глубокой переработке древесины — один из наиболее приоритетных инвестиционных проектов, развертываемых сегодня на территориях Кыштовского и Северного районов. Предприниматели из КНР при поддержке правительства Новосибирской области и администраций муниципальных образований в настоящий момент на землях Вараксинского сельсовета ведут создание крупнейшего в области лесопромышленного комплекса с планируемым объемом инвестиций свыше 3,7 млрд рублей. Непосредственно на промышленных площадках в Кыштовском районе планируется разместить лесопильный завод мощностью порядка 200 тыс. кубометров древесины в год и завод строганного погонажа на 70 тыс. кубометров. Выход предприятий на проектную мощность запланирован в 2018 году. Объемы лесозаготовки по Кыштовскому району в рамках проекта составят 550 тыс. кубометров в год. Всего в течение трехлетнего плана строительства, запуска производств и выхода на проектную мощность планируется создание в районе более чем 1,2 тыс. дополнительных рабочих мест.

Для создания комплекса муниципалитетом уже выделен крупный землеотвод под строительство производственных мощностей и жилого рабочего поселка, который необходим для вахтовых сезонных рабочих. Кроме того, этот же инвестор изъявил желание в перспективе развивать в районе животноводческое направление.

Бизнесмены из Новосибирска увидели в Кыштовском районе перспективную территорию для садоводства. Так, более 100 гектаров уже осваивается под облепиху. И это не предел, говорит предприниматель Дмитрий Стакановский, развеивая некоторые мифы о препятствиях деловой активности в удаленных районах области: «Есть расхожее заблуждение насчет того, где вести бизнес — далеко или близко от города. Сегодня приличные дороги в регионе вполне позволяют добраться до самой удаленной точки часов за пять. В то же время здесь, в Кыштовке, совсем иная экологическая обстановка. Район находится далеко от крупных промышленных предприятий, в полосе, вполне пригодной для нашей деятельности. К тому же руководство района настроено крайне позитивно и открыто для любых инициатив».

Еще одно потенциально перспективное направление для инвестирования — разработка месторождений нерудных ископаемых, разведанных и оцененных еще во второй половине XX века советскими геологами. Речь прежде всего о торфяном месторождении Паганай с разведанными запасами порядка 120 млн тонн и сапропелевых озерах с ресурсами свыше 2 млн тонн. Местные сапропели уже прошли необходимую экспертизу, которая показала их высокий потенциал как сырья для производства высококачественных удобрений, а также кормовых добавок для птицеводства и животноводства. Кроме того, в районе в настоящий момент существуют четыре месторождения нефти. Правда, пока они законсервированы и ждут своего часа.

Еще одним важным направлением является развитие рекреационных туристических зон. Уже сегодня в летний сезон район посещает более 3 тыс. туристов из Новосибирской, Томской и Омской областей. В первую очередь их привлекают живописная природа, приемлемая стоимость проживания и неизменно радушный прием. В целях формирования современной туристической инфраструктуры в районе сегодня ведется активная работа по привлечению инвесторов и заключению договоров аренды. Так, в ближайшие годы одно из живописнейших мест района — озеро Данилово — обзаведется собственной туристической базой. Здесь уже сегодня существует ряд объектов санаторно­курортного и спортивного направления. Общие вложения в реализацию только этого проекта оцениваются более чем в 33 млн рублей.