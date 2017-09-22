14 сентября в Новосибирске состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации и наград Новосибирской области (НСО) заслуженным жителям региона.

Губернатор Владимир Городецкий вручил жителям Новосибирской области государственные награды России, Почетные грамоты, а также Благодарность Президента Российской Федерации за достижения в сфере науки, образования и здравоохранения.

В своей приветственной речи Владимир Городецкий отметил особую важность церемонии этого года. «Эта церемония имеет особое значение, поскольку проходит в канун юбилея Новосибирской области. Девиз нашего юбилея — «Гордимся прошлым, создаем будущее». Новосибирцам есть чем гордиться. И те, кто сидит сегодня в этом зале, своим трудом также внесли вклад в достижения нашей области. Мы живем во время бурного развития и новых вызовов, поэтому очень важно быстро находить новые решения для насущных задач. Люди, которые сегодня будут награждены, работают в разных сферах: промышленность, наука, образование, спорт, агропромышленный комплекс, СМИ, медицина. Вы — созвездие тех людей, которые внесли особый вклад в развитие нашей области. На вас равняется молодежь, и в этом заключается главный смысл ваших заслуг, за которые вы получаете сегодня награды», — отметил в своей речи Владимир Городецкий.

Особое внимание губернатор Новосибирской области уделил вручению ордена «Родительская слава». Такая награда в Новосибирске была вручена впервые. Этот орден дается родителям, которые смогли не просто родить и воспитать семерых и более детей, но главное — дать им путевку в яркую, полную надежд и оптимизма, жизнь.

В ходе церемонии награды получили более 50 новосибирцев, 29 из которых награждены государственными наградами РФ, трое — Почетной грамотой Президента РФ, четверо — Благодарностью Президента РФ.

Среди награждаемых были и представители крупных предприятий региона, которые вносят заметный вклад в экономику Новосибирской области. В частности, в этом году сразу четыре работника угледобывающего предприятия «Сибирский Антрацит» были удостоены наград.

Начальник управления проектированием «Сибирского Антрацита» Валерий Шерер после вручения медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени рассказал о том, что для него значит эта награда: «Это не только моя личная награда, это признание всего коллектива предприятия. Это оценка труда наших инженеров, водителей, рабочих. Если бы не было стабильно работающего предприятия, награждать было бы некого».

Водителю автомобиля Scania Довбию Сергею и машинисту бульдозера Владимиру Асалгариеву присвоено почетное звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации», а машинисту экскаватора акционерного общества Тюпайлову Сергею — звание «Заслуженный работник промышленности Новосибирской области».

Владимир Асалгариев, который отработал в «Сибирском Антраците» 17 с половиной лет, поделился своими впечатлениями о церемонии: «Для меня это полная неожиданность. Приятно, что меня так высоко ценят в нашей компании. «Сибирский Антрацит» — мой второй дом. Это уже не первая награда. До работы в «Сибирском Антраците» я получил два Ордена Трудовой славы II и III степени. На нашем предприятии мне также вручали премии и награды, а в 2010 году был подарен новый автомобиль как победителю трудового соревнования «Рабочий года».

Также Владимир Городецкий вместе с председателем Законодательного собрания области Андреем Шимкивом вручили награды Новосибирской области 16 жителям региона за развитие научного потенциала области, за развитие культуры и искусства, промышленности, строительства, за совершенствование средств связи, развитие и организацию транспортной инфраструктуры.

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