Долги за ЖКХ: почему военные не платят?

Министерство обороны России накопило миллиардные долги по услугам ЖКХ. Только в Сибирском федеральном округе, по данным полномочного представительства президента России в СФО, просроченная задолженность организаций военного ведомства перед ресурсоснабжающими организациями составляет около 3 млрд рублей. Что думает об этом военная прокуратура, каким видят решение кредиторы и какой позиции придерживается само Министерство обороны — в материале «КС».

По данным полпредства в СФО, наиболее внушительных сумм не досчитываются ресурсоснабжающие организации в Забайкальском крае, Республике Бурятии, Красноярском крае, Омской и Новосибирской областях. «В целом по Сибирскому федеральному округу среди организаций Минобороны самая большая просроченная задолженность в АО «ГУ ЖКХ», но наиболее сложная ситуация с неоплаченными долгами организаций-банкротов АО «Славянка» и АО «РЭУ», — отмечают в пресс-службе полпреда.

«Полгода назад во ФГУП «УЭВ» поменялось все руководство. Вникая в финансовую деятельность, мы в том числе начали заниматься дебиторами. Одним из крупнейших оказалось Минобороны — оно должно 51 млн рублей, — рассказывает заместитель директора по правовой и кадровой деятельности ФГУП «УЭВ» Василий Ожередов. — Наша организация предоставляет услуги ЖКХ в Академгородке, снабжает теплом, водой и электроэнерией научный центр СО РАН в Новосибирске и правобережную часть Советского района города, в том числе Новосибирское высшее военное командное училище. Но между последним и нами стоят различные организации, которые достаточно часто меняются».

О подобной ситуации говорят и в пресс-службе АО «Сибирская энергетическая компания». «Задолженность за тепловую энергию и горячую воду, поставленную для объектов, подведомственных Министерству обороны РФ, перед АО «СИБЭКО» по состоянию на 1 сентября 2017 года составляет 173,1 млн рублей. Многомилионная и многолетняя задолженность накоплена компаниями, назначенными в разные периоды времени единственными поставщиками коммунальных ресурсов для нужд Министерства обороны РФ, основные из которых — АО «РЭУ» (до ноября 2015 года) и АО «ГУ ЖКХ» (с ноября 2015-го по март 2016 года). Вся задолженность взыскана в судебном порядке, однако после этого не оплачена. К примеру, задолженность перед АО «СИБЭКО» у АО «РЭУ» составляет более 112 млн рублей. На текущий момент предприятие является банкротом. У АО «ГУ ЖКХ» долг перед энергокомпанией составляет более 56 млн рублей. В настоящее время этой организацией поданы иски о банкротстве», — отметили в пресс-службе «СИБЭКО».

Несколько предприятий, финансируемых Министерством обороны, имеют задолженность и перед ПАО «Красноярскэнергосбыт». «Это АО «Оборонэнергосбыт», долг которого на 1 августа 2017 года составил более 68 млн рублей. На текущий момент вся задолженность отсужена, и наши специалисты получили исполнительные листы. Еще с одной организацией-должником — АО «ГУ ЖКХ» — ситуация аналогичная: задолженность на 1 августа 2017 года составляет более 59 млн рублей. Министерство обороны заявляет, что выполнило все договоренности перед этими предприятиями, но они в свою очередь так и не погасили задолженность перед «Красноярскэнергосбытом». Есть и другие учреждения Министерства обороны, например, войсковые части. Они рассчитываются за потребленные ресурсы нестабильно, но больших задолженностей у них нет», — комментирует исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Компании копят долги, затем «запускаются в космос», а следующая организация, открывающаяся вместо предыдущей, не является юридическим правопреемником, поэтому спросить не с кого

По данным группы маркетинговых коммуникаций ПАО «Кузбассэнергосбыт», без задолженностей не обошлось и в этой компании. На 1 сентября сумма долга за потребленную электроэнергию перед предприятием со стороны учреждений Министерства обороны РФ составляет 19,3 млн рублей.

«Из них просроченная задолженность — 16 млн рублей, в которую входят долги по уже не действующим договорам энергоснабжения с АО «Оборонэнергосбыт», АО «ГУ ЖКХ» и действующим договорам с ООО «ГУЖФ» и ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», — уточняют в ПАО «Кузбассэнергосбыт. — По договорам, вновь заключенным с АО «Оборонэнерго», ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России оплата по условиям договора энергоснабжения поступает с задержками, то есть постоянно имеется просроченная задолженность. ООО «ГУЖФ», которое поставляет коммунальные услуги жилищному фонду со 100% долей собственности Минобороны России, не рассчитывается в полном объеме за электроэнергию. Задолженность с этого потребителя ПАО «Кузбассэнергосбыт» взыскивает в судебном порядке. Другой потребитель АО «ГУ ЖКХ» ОП Новосибирское до 31 марта 2017 года обслуживал казарменно-жилищный фонд и объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры Минобороны России. Но 31 марта они прекратили сотрудничество. В итоге у АО «ГУ ЖКХ» ОП Новосибирское осталась задолженность перед «Кузбассэнергосбытом» в объеме 8,5 млн рублей, возникшая еще до прекращения его сотрудничества с Минобороны России».

По информации ПАО «Кузбассэнергосбыт», эта задолженность взыскана в судебном порядке — есть исполнительные листы. Но получить деньги затруднительно даже через исполнительное производство, поскольку АО «ГУ ЖКХ» ОП Новосибирское также ведет судебные разбирательства по получению денежных средств со своих контрагентов, включая Минобороны России.

«Поскольку ограничивать указанные предприятия мы не имеем права, с нашей стороны неоднократно направлялись обращения в адрес Прокуратуры Кемеровской области, однако в ответ никаких действий прокурорского реагирования не осуществлялось, наши обращения лишь перенаправлялись в адрес военного прокурора Юргинского гарнизона, который в отношении указанных потребителей также не принимал меры прокурорского реагирования», — рассказывают в ПАО «Кузбассэнергосбыт».

«Это спор хозяйствующих субъектов, вот вы и спорьте»

«В целом создается впечатление, что в ЖКХ Минобороны РФ при Анатолии Сердюкове сложилась такая гнусная юридическая схема, по которой обеспечение эксплуатации военных городков и частей передали структурам, учрежденным самим министерством. Эти компании копят долги, затем «запускаются в космос», а следующая организация, открывающаяся вместо предыдущей, не является юридическим правопреемником, поэтому спросить не с кого. Долги со временем каким-то образом списываются и копятся следующие, — рассказывает Василий Ожередов. — Это с виду неуязвимая юридическая схема, на которую сложно повлиять стандартными юридическими методами. Нас отправляют в суд с компаниями-банкротами, с которых нечего взять. Но если вы учредили эти структуры, то контролируйте деятельность своих дочерних предприятий или разделяйте ответственность. Мы сейчас готовим обоснование, по которому будем обращаться в Минобороны с взысканием всех долгов. Думаю, это может носить прецедентный характер, но для нас эта позиция принципиальная».

Получить ответ из Минобороны на момент подготовки материала не удалось. Вместе с тем за последние несколько месяцев в ФГУП «УЭВ» собрали внушительный пакет документов по сложившейся ситуации и написали во множество инстанций. На сегодня руководство компании получило ответ из Московской городской военной прокуратуры. Это письмо находится в распоряжении «КС».

Дело в отношении дочерних структур Минобороны — это спор хозяйствующих субъектов

«Образование кредиторской задолженности вызвано наличием у Минобороны России непогашенной перед АО «ГУ ЖКХ» задолженности в рамках заключенных государственных контрактов в размере 9,8 млрд рублей», — следует из ответа начальника второго отдела надзора Московской городской военной прокуратуры Александра Павлова.

При этом в документе отмечается, что «в ходе надзорных мероприятий фактов хищения, присвоения, растраты и нецелевого использования денежных средств, предназначенных для погашения кредиторской задолженности АО «ГУ ЖКХ», не установлено» и «нарушений закона в деятельности должностных лиц АО «ЖКХ» не выявлено, в связи с чем оснований для прокурорского реагирования нет».

В ответе на обращение руководства ФГУП «УЭВ» начальник управления Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны Эдуард Лощенков указал, что «у Минобороны России в рамках заключенных государственных контрактов по обеспечению коммунальными услугами просроченная задолженность отсутствует». Также в ответе говорится о том, что взыскание кредиторской задолженности с АО «РЭУ» возможно в соответствии с требованием ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» (документ находится в распоряжении «КС»). Напомним, с 2011-го по 2015 год оно было единственным поставщиком тепловой энергии для нужд Министерства обороны РФ.

Что касается АО «ГУ ЖКХ», которое выполняло аналогичные функции до 1 апреля 2017 года, то в «его отношении Минобороны России реализует функции собственника имущества ВС РФ, которые не предоставляют акционеру права непосредственного вмешиваться в текущую оперативную хозяйственную деятельность акционерного общества», — говорится в ответе Минобороны от 6 июля.

Василий Ожередов отмечает, что АО «ГУ ЖКХ» — последняя организация, с которой у ФГУП «УЭВ» был заключен договор. «Сейчас там запускают стандартную процедуру банкротства — обращайтесь в суд и решайте проблему несколько лет. Позиция Минобороны такова — оно долгов не имеет, дело в отношении их дочерних структур — это спор хозяйствующих субъектов, вот вы и спорьте. Глубоко убежден, что такая позиция неправомерна».

На сегодня Минобороны предлагает ресурсоснабжающим организациям заключить договоры с новой компанией ФГБУ «ЦЖКУ». При этом собеседник «КС» настроен не очень оптимистично «Когда вернут деньги — неизвестно, — сетует Василий Ожередов. — Никто не хочет говорить об этом и гасить их».

Мы работаем себе в убыток

К слову, у самого ФГУП «УЭВ» скопился внушительный долг перед ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» и налоговыми службами. На начало 2017 года задолженность составляла почти 140 млн рублей. «Мы находимся в жестком режиме взаимоотношений, и за любым нарушением обязательств следуют достаточно кровожадные санкции, которые выше рыночных отношений, — рассказывает собеседник «КС». — Мы выполняем свои функции, но нам не хватает денег для инвестиций, модернизаций, поддержания текущего состояния, средств для расчета с нашими монополистами за газ, электричество и воду. Одна из причин, по которой все подобные нашей организации, обеспечивающие коммунальными услугами население, становятся неплатежеспособными, — долги Министерства обороны».

При этом ресурсоснабжающие организации по закону не могут ограничить потребителей в поставляемых ресурсах. «Военное училище тепло получает, к цене и качеству вопросов нет, люди не страдают. Мы работаем в убыток себе, — продолжает Василий Ожередов. — Если тепло и электричество отключать нельзя, то канализацию можно. Некоторые ресурсоснабжающие организации практикуют по отношению к военным частям ограничения в доступе к коллектору. Заместитель губернатора Санкт-Петербурга занял в этом плане принципиальную позицию», — приводит пример Василий Ожередов.

В конечном счете, уверен собеседник «КС», страдают рядовые потребители, потому что «эти долги, провалы в финансировании, постепенно падают через повышение тарифов на население».

Как отмечают в пресс-службе АО «СИБЭКО», решение создавшейся проблемы «лежит в плоскости прямых договорных отношений с Министерством обороны РФ, а не с предприятиями, назначенными распорядительными документами единственными поставщиками ресурсов для нужд Министерства обороны, которые и накапливают многомилионные долги перед ресурсоснабжающими организациями по всей стране».

Соглашается с коллегами и Василий Ожередов: «Сети нужно передать муниципалитету или контракты с Минобороны должны заключаться напрямую. И если возникают такие ситуации — создавайте условия, чтобы за оберегаемого законом потребителя кто-то платил — либо региональные, либо федеральные власти. Нужно понимать, что в ресурсоснабжающие организации необходимо вкладывать деньги и компенсировать выпадающие доходы».

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter