25-27 сентября в Москве состоятся выборы нового главы Сибирского отделения Российской академии наук. Пока останется интригой, склонится ли чаша весов в сторону экс-директора Института теплофизики СО РАН Сергея Алексеенко или же победу одержит научный руководитель Института катализа СО РАН Валентин Пармон. Каждый из кандидатов по-разному видит роль федерального агентства научных организаций (ФАНО) в деятельности Сибирского отделения, и именно это делает предстоящие выборы более значимыми.

Выборы председателя Сибирского отделения РАН должны пройти 25–27 сентября в Москве наряду с выборами президента РАН. Вместе с выборами президента они были перенесены с весны этого года на сентябрь в связи с самоотводом трех кандидатов на пост президента РАН. Примечательно, что вместе с переносом выборов изменился и состав претендентов на должность руководителя регионального отделения.

В обнародованных в конце лета списках не оказалось ранее там бывших директора Института ядерной физики Павла Логачева и научного руководителя компании OCSiAl Михаила Предтеченского. В новом списке остались Сергей Алексеенко — заведующий отделом физической гидродинамики Института теплофизики, Игорь Бычков — директор Института динамики систем и теории управления, Валентин Пармон — научный руководитель Института катализа. Новым в списке оказался Валерий Верниковский — заведующий лабораторией Института нефтегазовой геологии и геофизики.

Все кандидаты имеют высокие научные достижения и занимают руководящие посты в институтах РАН, но до недавнего времени главным претендентом считался Сергей Алексеенко. Тем не менее на заседании президиума СО РАН 13 сентября на один голос больше набрал Валентин Пармон — 21 против 20. Иными словами, расклад сил оказался не таким определенным, а наоборот, колеблющимся и непредсказуемым. Все это могло бы остаться внутренней историей закрытого научного коллектива, хотя и большого и тесно связанного с жизнью Сибирского округа, если бы уже несколько лет это не происходило на фоне широко и яростно осуждаемой самими учеными реформы Академии наук. Если кратко описать суть споров, то сторонники реформы заявляют о неэффективности и консервативности руководства Академии, не способной адаптироваться к новым условиям и идти в ногу со временем, а противники ее утверждают, что через созданную структуру ФАНО (Федеральное агентство научных организаций) у Академии отбираются ее научные полномочия и независимость, а РАН превращается в простой и ни на что не влияющий клуб ученых.

Таким образом, можно говорить о том, что внутриакадемические процессы приобретают социально-политический характер разговора о будущем страны и выходят на широкое общественное обсуждение в различных СМИ. Так и происходит в ситуации с выборами председателя СО РАН. Незадолго до голосования в одном из сибирских СМИ был опубликован материал, направленный против Валентина Пармона.

Эта публикация вызвала обратный эффект, и на президиуме Пармон получил перевес в один голос. Вслед за этим председатель Сибирского отделения РАН академик Александр Асеев разместил в газете «Наука в Сибири» обращение к членам СО РАН, в котором он обвинил Валентина Пармона и ряд других академиков в расколе научного сообщества и действиях в интересах ФАНО.

По мнению академика, заседание президиума СО РАН 13 сентября было сорвано навязанной Анатолием Деревянко, Николаем Колчановым, Валентином Власовым и другими членами Академии дискуссией по поводу публикаций в СМИ материалов о коммерческой деятельности Валентина Пармона. Как указывает академик, инициаторов дискуссии и кандидата объединяет их членство в Научно-координационном совете Федерального агентства научных организаций.

«К настоящему времени члены НКС ФАНО образовали сплоченную и скоординированную группу в составе Президиума СО РАН и будут пытаться своими деструктивными действиями и не соответствующими Уставу РАН и СО РАН предложениями нарушить нормальный ход предстоящего Общего собрания СО РАН», — утверждает Александр Асеев, который известен как ученик нобелевского лауреата Жореса Алферова, вместе с ним занимающий жесткую и непримиримую позицию против ФАНО. Александр Асеев поддержал программы Сергея Алексеенко, Игоря Бычкова, Валерий Верниковского и осудил программу Валентина Пармона за то, что он выступает «за гармонизацию взаимодействия с Минобрнауки и ФАНО России».

Сергей Алексеенко так высказался по поводу обращения академика: «То, что было сказано академиком Асеевым, уже неоднократно им озвучивалось не только в СМИ, но и на заседаниях президиума. Академик Асеев больше всех в Академии наук борется за отстаивание ее интересов, поэтому у него такие жесткие заявления». Комментарии Валентина Пармона на момент подготовки публикации получить не удалось по причине его отъезда.

В свою очередь сторонники Валентина Пармона (среди них — академики РАН Е. Ваганов, В. Власов, А. Дегерменджи, Н. Добрецов, Н. Колчанов, В. Шабанов) также обратились с открытым письмом к научному сообществу, в котором отметили, что в отношении поддерживаемого ими кандидата развязана травля.

«Многие из нас с удивлением наблюдают, как в Сибирском отделении Российской академии наук усилиями дорабатывающего последние дни, по его собственному признанию, в должности председателя отделения, академика А. Л. Асеева, создается ситуация, больше подходящая не для академического сообщества, а для полукриминальных отношений лихих 90-ых», — говорится в обращении, размещенном в «Науке в Сибири». Его авторы обвинили Александра Асеева в том, что он направляет свои усилия на раскол академического сообщества. В заключении авторы письма выразили надежду, что «ученые Сибирского отделения смогут отойти от пропагандистских лозунгов и конспиративных теорий заговора».

В целом на текущий момент кандидаты на должность председателя СО РАН действуют в рамках внутринаучных механизмов и представляют свои программы академическому сообществу. Апелляция членов РАН к общественному мнению и помощи СМИ является своеобразным ответом на подчинение академической науки управленческим структурам ФАНО, менеджеры которого, как правило, не имеют отношения к науке. Интрига по поводу того, кто в итоге станет новым главой СО РАН, сохраняется.

«КС» будет следить за развитием ситуации.

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