Группа «ВИС» приобрела три четверти ООО «Экология-Новосибирск», выступающего концессионером строительства двух мусоросортировочных заводов под Новосибирском. О сделке «КС» рассказал представитель группы.

На сегодня география бизнеса группы «ВИС» — 23 города в России и в Европе. Группа объединяет 11 строительных и инжиниринговых компаний. За период с 2000 года компания реализовала 66 масштабных проектов. Портфель заказов сформирован до 2020 года, его оценочная стоимость составляет более 500 млрд рублей. Среди ключевых проектов: дорога в обход Хабаровска, ж/д линия в составе Северного широтного хода на Крайнем Севере, перинатальный центр в Сургуте. Что касается четвертого моста в Новосибирске, то ООО «Производственная фирма «Вис» имеет 75% доли в «Сибирской концессионной компании», которая выиграла право заключения соглашения с региональными властями. Ранее основным владельцем «СКК» был «Сибмост», но уступил свою долю из-за финансовых трудностей.

Группа «ВИС» выкупила 75% акций концессионера мусоросортировочных заводов в Новосибирске – ООО «Экология-Новосибирск». Как рассказал представитель «ВИС», теперь проект строительства заводов будет подвержен комплексной ревизии и пройдет квалификационную оценку в связи с многочисленными спорами вокруг него. К слову, в портфеле группы еще один масштабный концессионный проект Новосибирской области – строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске. На текущий момент в областном центре создается полноценное представительство «ВИС».

«Для группы это часть стратегии развития в области ГЧП и концессий. Как инвестор мы внимательно следим за рынком, оцениваем инфраструктурные проекты в долгосрочной перспективе. У Новосибирской области большой потенциал, поэтому мы планируем и в дальнейшем расширять своё присутствие здесь», – прокомментировал сделку генеральный директор группы Игорь Снегуров.

Однако сумму сделки в компании уточнять не стали, но рассказали, что в строительство мусоросортировочных комплексов планируется инвестировать 6,5 млрд рублей.

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