Фильм режиссера из Новосибирска выдвинут на «Оскар»

От России на соискание премии «Оскар» выдвинули фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Об этом вчера заявил продюсер киноленты Алексей Роднянский.

На заседании Российского оскаровского комитета итогом голосования на соискание премии был отобран фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», вышедший в прокат 1 июня, передает ТАСС. По словам продюсера ленты Алексея Роднянского, подавляющее большинство голосующих отдали свои голоса именно за фильм Звягинцева. Помимо выбранной киноленты, в комитете рассматривали «Аритмию» Бориса Хлебникова, «Матильду» Алексея Учителя, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта.

Церемония вручения премий назначена на 4 марта 2018 года. Пройдет она в Лос-Анджелесе. «Нелюбовь» уже получила множество наград, в том числе приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля. К слову, режиссер картины уже был ранее номинирован на «Оскар»: в 2015 году с фильмом «Левиафан».

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