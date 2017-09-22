В Заельцовском районном суде Новосибирске завершился суд над 45-летним подполковником полиции в отставке. За торговлю наркотиками он получил 11 лет лишения свободы.

В Новосибирске Заельцовский районный суд вынес приговор Вячеславу Крюкову – подполковнику полиции в отставке. Бывший начальник уголовного розыска ЛОВД на станции «Новосибирск» обвинялся в торговле наркотиками. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что 8 ноября Крюков пытался сбыть почти 19 грамм героина, однако именно в тот день был задержан сотрудниками полиции. В суд дело поступило в марте этого года.

«Сам подсудимый виновным себя в совершении указанного преступления не признал и отрицал принадлежность ему изъятого наркотического средства», — рассказали в суде.

Подполковнику полиции в отставке суд назначил 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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