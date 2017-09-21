Какие возможности даст четвертый мост через Обь с точки зрения развития Новосибирска, почему проект платный и какие альтернативные варианты строительства были рассмотрены? Об этом шла речь на прошедшей 19 сентября пресс­конференции о техническом решении мостового перехода.

На текущий момент концессионное соглашение между правительством области и «Сибирской концессионной компанией» находится на стадии подписания. До конца текущего года планируется уладить все нюансы в договоре. Сам проект, разработанный АО «Институт «Стройпроект», находится в Москве на главгосэкспертизе, где идет проверка достоверности сметной стоимости. После завершения экспертизы будут окончательно поданы документы на федеральный грант, и никаких преград для заключения концессионного соглашения не будет, подчеркнул гендиректор АО «Институт «Стройпроект» Алексей Журбин.

«Сибмост» может стать только субподрядчиком

Генеральный подрядчик по выполнению работ пока не выбран. По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгения Ракова, об этом говорить еще рано. Однако компанию «Сибмост» в качестве генподрядчика концессионер не рассматривает, уточнил он.

«Есть у них («Сибирской концессионной компании». — «КС») сейчас другая компания, которую они представляют, — достаточно крупная и известная, которая, в частности, ведет строительство многих масштабных объектов в центральной части России», — добавил Евгений Раков.

Концессионер может рассмотреть «Сибмост» в качестве субподрядчика при условии, что компания сможет выполнить те или иные работы с учетом тяжелого финансового положения. Правительство не может влиять на выбор подрядчика, однако предварительные согласования будут, добавил гендиректор АО «Центральный мост» Евгений Кожевников. Тем не менее окончательное решение будет принято тем, кто несет ответственность за соблюдение сроков и качества строительства, а с учетом того, что концессионер внесет залог в размере 1 млрд рублей, финансовые риски здесь огромные, подчеркнул Евгений Раков.

Транспортные развязки будут бесплатными

Напомним, что строительство Центрального моста будет реализовано в рамках ГЧП. Однако платным участком станет только сам мостовой переход: развязки на площадях Энергетиков и Труда, подчеркнул Раков, будут бесплатными для всех.

«Построить транспортные развязки за счет городского бюджета или областного просто нереально. У нас треть стоимости объекта уходит именно на развязки», — пояснил замминистра. Новый мост, кроме того, выступит дублером Коммунальному, ремонт которого давно уже назрел. «Вы знаете, что Коммунальный мост давно нуждается в капитальном ремонте. Если сегодня нам не иметь дублирующего моста, ставить на ремонт Коммунальный — грандиозный коллапс для города. Поэтому Центральный мост станет своего рода подспорьем для перераспределения транспортных потоков с одной магистрали на другую», — добавил Раков.

Последнее обследование Октябрьского моста было в 2007 году. Сейчас, для того чтобы выдать техническое задание на реконструкцию, «необходимо заново провести изыскания, подготовить проектную документацию, определиться со стоимостью и сроками ремонта и запланировать средства в бюджете города — на обследование, на подготовку проектной документации и на саму реализацию», которая, как отмечает Евгений Раков, продлится порядка трех лет и, по оценкам специалистов, обойдется в 3–4 млрд рублей.

Вариантов было много

В первую очередь проектировщики рассматривали вариант собственно мостового перехода, все подключения рассматривались отдельно. Всего было 24 варианта строительства на левом берегу, около 10 вариантов — на правом, и более пяти вариантов — по самому мосту, отметил руководитель проекта Юрий Девичинский.

«Мы рассматривали прежде всего не объект в целом как таковой. Наиболее сложным и долгим по срокам реализации стало проектирование подключения мостового перехода на левом и правом берегах. Для этого в Новосибирске была создана специальная рабочая группа, которая помогала нам в поиске решений по развязкам», — пояснил Юрий Девичинский.

По его словам, просчитывалось и техническое решение по переустройству инженерных сетей. В некоторых моментах решения были передовыми для Новосибирска, отметил Девичинский. Поэтому стоимость объекта, по его словам, отвечает принятым техническим решениям.

Самый сложный узел расположится на левом берегу: он включит более 20 съездов и решит довольно большой объем транспортных задач города, став, по сути, узлом примыкания трех сооружений от трех направлений — Димитровского моста, Коммунального и нового Центрального, подчеркнул заместитель начальника управления проектных работ АО «Институт «Стройпроект» Рустам Марценкевич.

Зданий снесут почти в шесть раз меньше, чем при строительстве Бугринского

Одним из условий проектирования моста было сохранение парка «Городское начало», который новый мост будет пересекать в виде вантовой конструкции. В качестве одного из возможных вариантов рассматривалось строительство развязки на Южной площади — проход под эстакадой в створе Красного проспекта. В таком случае мост подключался бы к Красному проспекту и Большевистской, однако пришлось бы практически полностью снести парк и переустроить почти все инженерные коммуникации. В итоге было принято решение подключать мост к Ипподромской, пояснил заместитель гендиректора ОАО «Институт «Трасэкопроект» Андрей Щуцкий.

Всего в ходе строительства будет снесено 370 с небольшим объектов, из них 74 здания (одноэтажные постройки) — это практически в шесть раз меньше, чем при строительстве Бугринского моста: тогда сносили 382 здания, рассказал заместитель гендиректора по Сибири и ДВ АО «Институт «Стройпроект» Вадим Антонов.

Основной объем сноса придется на развязку на левом берегу вплоть до Оби. Объекты будут сносить преимущественно по улице Станционной, за ТЭЦ­2. Там располагается ветхий частный сектор: по словам Антонова, люди рады, что эта территория будет наконец очищена. На правом берегу под снос попадают две небольшие АЗС.

Все решения были приняты с учетом загрузки Большевистской улицы, отметила начальник управления транспортного планирования Виктория Калинина: «Мы оставили те перспективные направления магистралей, которые могут принять на себя транспортный поток».

Новый мост позволит жителям правобережья, имеющим выход на Ипподромскую, выезжать прямым ходом на Станционную либо со съездами уходить на существующую улично­дорожную сеть, отметил Евгений Кожевников. Дело в том, что Ипподромская, скорость проезда по которой ограничена «потолком» в 80 км/ч, создает пробку на Южной площади, где транспорт расходится. «В Новосибирске существует одна скоростная магистраль, ул. Ипподромская, которая в итоге упирается в пробку на Южной площади правобережья. Попасть на левый берег, где, например, расположены основные торгово­распределительные центры и предприятия, через новый мост будет удобнее. Однако альтернатива у автомобилистов в любом случае остается», — подчеркнул удобства моста генеральный директор АО «Центральный мост» Евгений Кожевников.

«Мы не можем воспринять его как платный объект»

«У нас существует проблема не с расположением моста, проблема в головах: мы не можем воспринять его как платный объект. Но это та реальность, которую нужно принять. Реализация этого громадного проекта — это один из вариантов ипотеки, где ипотечный заемщик — правительство. У нас нет другого выхода», — считает Кожевников.

Вадим Антонов в свою очередь подчеркнул, что к принятому решению на правом берегу разработаны другие перспективные решения с подключением в дальнейшем Красного проспекта и Большевистской.

Стоит отметить, что Центральный мост — один из семи мостов, которые, согласно генплану, должны быть построены в Новосибирске. Кроме того, четвертый мост — один из трех российских пилотных проектов ГЧП наряду с обходом Хабаровска и мостом через р. Часовую в Перми.

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