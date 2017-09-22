Сборы налогов в Красноярском крае выросли на треть. Впрочем, подавляющая часть роста поступлений приходится на федеральный бюджет. Депутаты отмечают, что, несмотря на благоприятные данные, региональная казна находится в тяжелом положении.

Сбор налогов в бюджеты всех уровней в Красноярском крае за 8 месяцев составил 298,8 млрд рублей — это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. От собранных средств 38% составляют платежи за пользование природными ресурсами, 19% — налог на прибыль, 17% — налог на добавленную стоимость, 13% — налог на доходы физических лиц, 6% — имущественные налоги, 5% — акцизы и 2% — налоги со специальными режимами. Такие данные обнародовала Федеральная налоговая служба.

При этом прирост сборов в федеральный бюджет составил 59% (до 169,9 млрд рублей). В основном благодаря увеличению поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых (в данном случае — углеводородного сырья) и налогу на добавленную стоимость.

Поступление налогов в консолидированный бюджет края увеличилось всего на 5% (до 128,9 млрд рублей). Это обусловлено показателями поступлений по налогу на прибыль организаций и платежей за пользование природными ресурсами. На поступления в краевую казну пришлось 87% от указанной суммы, остальные 13% — на бюджеты муниципальных образований.

Кроме того, на территории края в бюджеты государственных внебюджетных фондов мобилизовано 78 млрд рублей, в том числе в Пенсионный фонд (61,7 млрд рублей), в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (14,2 млрд рублей), в Фонд социального страхования (2,1 млрд рублей).

Также стоит отметить, что, согласно данным ФНС, в регионе по итогам декларационной компании на 19% выросло число налогоплательщиков с доходом от 1 млн рублей (до 16 тыс. человек).

Депутат Законодательного собрания края Петр Медведев отмечает, что, несмотря на позитивные показатели по сбору налогов, региональный бюджет находится в тяжелом положении, и настаивает на перераспределении собираемых средств. «Фактически пополнять бюджет не из чего, даже основой налогоплательщик региона — «Норильский никель» — сейчас находится в сложном положении. То, что на плательщиков нажали, и сейчас они заплатили больше, дела не меняет. Очевидно, что если за последние годы не было создано новых производств и предприятий, то расширять налоговую базу просто не за счет чего. В решении этого вопроса можно было бы обратиться к опыту Татарстана или Кемеровской области. Там на несколько лет оставили все собираемые налоги в регионе, благодаря чему удалось осуществить колоссальный рывок. Для этого нужны переговоры с федеральным центром, но от нынешних краевых властей этого ожидать не приходится», — предполагает он.

Генеральный директор компании «Сибирская финансовая система» Валентин Богомолов считает, что улучшение показателей связано с усилением контроля, однако не свидетельствует об улучшении экономической ситуации. «Есть ряд факторов, которые могли дать такие показатели. Прежде всего государство значительно усилило контроль над НДС, наладила проверки, из-за чего собираемость тут выросла. Налог на прибыль был перераспределен в пользу федерального бюджета. Возможно, увеличилась добыча полезных ископаемых на территории, но достоверных данных об этом нет. В целом же улучшения экономической ситуации не наблюдается, а значит, эффект повышенных сборов долго не продержится. К тому же по итогам года налоговые результаты могут оказаться не такими впечатляющими», — рассуждает эксперт.

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