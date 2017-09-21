Ограничения на размещение мусоросортировочных предприятий вблизи взлетных полос могут упразднить после 30 сентября. Об этом 21 сентября во время пресс-конференции сообщил губернатор Новосибирской области.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно о том, что комиссия по согласованию и контролю за строительством зданий и сооружений в районе филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова», рассмотрев заявку ООО «Экология-Новосибирск», отказала компании в размещении одного из мусоросортировочных комплексов в с. Раздольное.

Губернатор Новосибирской области во время встречи с журналистами 21 сентября назвал это решение не окончательным. «Также нет итоговых заключений как от Чкаловского завода, так и от аэропорта Толмачево. То, что прозвучало об отказе со стороны Чкаловского завода – это промежуточный результат. Это не так. Сейчас продолжается работа в компании «Сухой» и минпромторге по этому поводу. Есть предпосылки, что после 30 сентября эти требования перестанут действовать. Тем не менее мы на это не рассчитываем», – сообщил губернатор.

В целом Владимир Городецкий считает, что к концу октября появится какие-либо решение по решению вопроса с концессионным соглашением по строительству мусоросортировочных комплексов.

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