В Красноярске определена дата и процедура непрямых выборов мэра. Пока заявлены два претендента — нынешний градоначальник Эдхам Акбулатов и депутат Владимир Владимиров. Эксперты уверены, что действующий руководитель сохранит свое место.

Конкурс на должность главы города пройдет в Красноярске 11 октября. В этот день комиссия отберет кандидатов на этот пост, из числа которых муниципальный парламент выберет градоначальника на очередном заседании. Соответствующее решение приняли на уходящей неделе в рамках внеочередной сессии депутаты городского Совета.

Состав комиссии из 10 человек, формируемый на равных губернатором края и горсоветом, будет определен 3 октября. Заявки на участие в конкурсной процедуре будут приниматься с 21 сентября по 5 октября. Претендентом может стать любой гражданин России старше 21 года, не имеющий законодательных ограничений пассивного избирательного права, связанных с судимостью или дееспособностью. Накануне о своем участии в выборах заявил депутат городского Совета Владимир Владимиров, поддержанный фракцией «Патриоты России».

«Городу нужна свежая кровь, способная смело распутать узел накопившихся проблем, вывести Красноярск на новый уровень как для проживания, так и для развития крупного, среднего и малого бизнеса, сделать привлекательным для инвестиций, туризма и творчества. Буду стараться что есть сил в случае моей победы в этом конкурсе», — объяснил он свое решение.

Как сообщал «КС», «Патриоты России» ранее планировали выдвинуть в мэры экс-спикера горсовета Валерия Ревкуца. Однако позднее он от такого предложения отказался, объяснив это нежеланием «участвовать в конкурсе, в котором невозможно победить».

Владимиров стал вторым официальным кандидатом на пост главы города. Ранее о своем намерении принять участие в выборной процедуре заявил нынешний градоначальник Эдхам Акбулатов при поддержке «Единой России». Его выдвижение было связано с рядом скандалов. Например, «Патриоты России» исключили из партии ряд депутатов, которые незадолго до этого заняли руководящие должности в муниципальных предприятиях Красноярска. Якобы это было сделано при непосредственном участии нынешнего градоначальника в обмен на поддержку его кандидатуры и инициатив «Единой России».

Среди иных возможных кандидатов обсуждаются депутат горсовета Владимир Егоров, заявлявший летом, что рассматривает такую возможность, «но окончательного решения еще не принял», и депутат Законодательного собрания края Илья Зайцев, петиция о выдвижении которого появилась на портале Change.org. Эксперты говорили о возможности выдвижения технических кандидатов от КПРФ и «Справедливой России». Политолог Павел Клачков уверен, что мэром будет избран Акбулатов, однако допускает возможность серьезного сопротивления со стороны его оппонентов.

«Я не думаю, что Владимиров действительно претендует на должность мэра. Вероятно, за его выдвижением стоят иные интересы, может быть, даже не политические. Очевидно, что основным кандидатом является Акбулатов, и вряд ли будут выставлены сопоставимые ему претенденты. Однако его недоброжелатели могут организовать серьезное противодействие — как работу с депутатами, так и критику его работы среди населения. С другой стороны, и для самого градоначальника это будет уроком, который тому стоит учитывать в своей дальнейшей работе», — считает он.

Напомним, что полномочия нынешнего мэра Эдхама Акбулатова истекли 10 сентября, однако он будет продолжать занимать этот пост без приставки «и. о.» вплоть до выборов нового градоначальника. Глава Красноярска впервые будет избираться непрямым голосованием. На рассмотрение горсовета должно быть вынесено не менее двух кандидатур, а для победы необходимо набрать не менее 19 голосов депутатов.

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