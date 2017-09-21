Депутаты горсовета Новосибирска готовят обращение в правительство

На подготовку к следующему отопительному сезону (ОЗП) члены постоянной комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска намерены получить не менее 100 млн руб. из бюджета области. В связи с этим парламентарии подготовят обращение в министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

Традиционно важным в сибирском климате вопросом рассмотрения постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству стала готовность столицы Сибири к зиме.

Заместитель начальника департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска (ДЭиЖКХ), председатель комитета по энергетике Дмитрий Перязев во время заседания комиссии Совета депутатов Новосибирска 20 сентября рассказал о том, как проходит начало отопительного сезона. По данным Дмитрия Перязева, в ходе гидравлических испытаний в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2017–2018 было выявлено 1128 дефектов. Из них 46 дефектов на котельных и 1082 дефекта на тепловых сетях. Это на 11%, больше чем в 2016 году, тогда их количество составило 995. На сегодня все дефекты устранены. Кроме того, в городе проводились работы по техническому перевооружению и капитальному ремонту инженерных сетей.

В этом году ОЗП официально начался 18 сентября. Полностью развернуть городскую систему теплоснабжения планируется за 10 дней. Согласно графикам разворота теплосистемы, в первые два дня подключали социальные объекты. На данный момент таких объектов подключено 95%. «Цифра 95% объясняется тем, что ресурсоснабжающие организации не насильно подключают такие организации. На сегодня до сих пор есть такие объекты, в том числе и подведомственные Министерству здравоохранения, и школы, где санитарные нормы внутренней температуры воздуха не нарушены», — объяснил чиновник.

Ремонтные программы также практически завершены. «По уточненным данным, уже готовы все 19 внутриквартальных и два магистральных трубопровода», — рассказал о готовности АО «СИБЭКО» Дмитрий Перязев.

Что касается работы МУП «Энергия», то здесь замначальника ДЭиЖКХ даже зафиксировал некоторое превышение плановых показателей. Так, вместо ремонта 1,4 км сетей по факту выполнен ремонт 1,55 км. Также «собраны» все внутриквартальные сети.

Сроки получения паспортов готовности к ОЗП для потребителей энергии — 15 сентября, ресурсоснабжающих организаций — 1 ноября, а муниципальных образований — 15 ноября. «На данный момент 99,8% потребителей паспорта получили. 19 объектов имеют задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за полученную тепловую энергию. Сегодня согласно законодательству это является препятствием для получения ресурса», — сообщил Дмитрий Перязев.

Депутат Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Прибаловец уточнил ситуацию по разрытиям на ул. Богдана Хмельницкого, 57, жители которой опасаются, что в таком состоянии двор может остаться до следующего сезона: «Скоро снег выпадет, а огромную траншею никто не засыпает. Даже при том, что траншея огорожена защитными экранами, это создает опасную ситуацию для жизни людей». Подобная ситуация складывается и во дворах по ул. 25 лет Октября и Учительской, 19/3. «Одним из поручений, которые дал мэр на заключительном заседании штаба, посвященного началу ОЗП, было постараться не уходить с временным благоустройством в зимний период», — заверил чиновник парламентария.

Также в протокол было внесено еще несколько адресов с подобными проблемами: дом по ул. 5-го декабря, где необходимо восстановить теплотрассу, а также по ул. Новая заря, 9. Председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин пообещал проинформировать депутатов о том, как будут продвигаться работы по указанным объектам.

Зампредседателя комиссии Игорь Титаренко напомнил ситуацию с ул. Сухарной, где возникали проблемы с котельной мясокомбината. «На сегодня уже проведены работы по внутриквартальным сетям. Котельная ФСБ будет переводиться в режим работы центрального теплового пункта. Но этот отопительный сезон мы проведем с котельной мясокомбината», — сообщил замначальника ДЭиЖКХ. Также он добавил, что мясоконсервный завод погасил задолженность по теплу, кроме того, на объекте были проведены ремонтные работы.

Игорь Кудин уточнил, сколько средств было потрачено на подготовку к отопительному сезону в 2017 году. Как ответил Дмитрий Перязев, 100 млн руб. поступило из областного бюджета, а 15 млн — из муниципального. Учитывая состояние сетей и объем ремонтных работ, средств на подготовку к будущему сезону потребуется столько же, сколько было затрачено в текущем году.

«Комиссии по городскому хозяйству следует обратиться в министерство энергетики и ЖКХ Новосибирской области, а также в профильный комитет Законодательного собрания. Сейчас как раз ведется формирование бюджета на следующий год, и этот минимальный объем в 100 млн руб. нам необходимо получить. Именно такой объем нам требуется на ремонт тепловых сетей, — предложил Игорь Кудин. — Износ теплосетевого хозяйства Новосибирска очень высок — порядка 80%, для его восстановления нужны миллиардные инвестиции. На сегодняшний день мы исходим из наших возможностей — регулярно проводится мониторинг состояния сетей, и ремонтируются самые проблемные участки».

Депутаты единогласно поддержали председателя.

Также члены комиссии приняли к сведению информацию по реализации мероприятий, связанных с модернизацией внутридомовых инженерных сетей многоквартирных домов (МКД) с транзитными коммуникациями.

Как рассказал замначальника ДЭиЖКХ, из бюджета города согласно программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске» выделена субсидия на установку общедомовых приборов учета.

Всего в программу попали 353 многоквартирных дома. В 144 МКД приборы учета установлены. Без приборов остались, соответственно, 209 домов. «И на сегодня у нас заключено одно соглашение на общую сумму 835,4 тыс. руб. по ул. Экваторная, 1. Это субсидия, мы возмещаем затраты. Сегодня все УК получили информацию о том, что субсидия предоставляется по факту выполненных работ», — прокомментировал условия получения субсидии Дмитрий Перязев.

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